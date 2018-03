Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut din filmul "Vagabondul milionar", a dezvaluit ca se lupta cu o boala rara

Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut pentru rolurile sale din blockbustere precum "Viata lui Pi/ Life of Pi" si "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire", si-a anuntat vineri fanii ca a fost diagnosticat cu o tumora rara, informeaza AFP.

Intr-un comunciat menit sa infirme speculatiile din presa privind sanatatea sa, Khan a transmis ca a fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina.

Boala afecteaza sistemul hormonal si studii arata ca apare la 35 din 100.000 de oameni.

"Afland ca am fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina a fost dificil, dar dragostea si taria celor din jurul meu, si cea pe care am descoperit-o in mine m-au facut sa sper", a scris Khan pe Twitter.

"Celor care asteapta vorbele mele le spun ca sper sa ma reintorc cu mai multe povesti de impartasit", a adaugat el, precizand ca va pleca din India pentru tratament.

Referitor la zvonurile despre boala sa, Khan a afirmat ca tumora neuroendocrina "nu afecteaza mereu creierul si sa faci cautari pe Google este cel mai usor mod de a face cercetare".

Actorul in varsta de 51 de ani, care a aparut in 2016 in filmul "Inferno", alaturi de Tom Hanks, este una dintre cele mai recunoscute vedete de la Bollywood, cu o cariera stralucita atat in India cat si la Hollywood.