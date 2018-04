Brad Pitt ar avea o relaţie cu o arhitectă care predă la MIT

Un reprezentant al actorului a refuzat să ofere un punct de vedere pentru Page Six TV, dar un prieten al artistului au spus că el şi Neri Oxman sunt „doar prieteni”.Brad Pitt şi Oxman, în vârstă de 42 de ani, s-ar fi întâlnit datorită unui proiect de arhitectură de la MIT, unde ea este profesor de arte şi ştiinţe media, la laboratorul Media al instituţiei.Nu sunt cunoscute detalii despre acest proiect, dar Brad Pitt este pasionat de arhitectură şi a înfiinţat fundaţia Make It Right, prin care sunt construite locuinţe ecologice, la preţuri mici, pentru persoanele care au nevoie de acestea în New Orleans.Neri Oxman s-a născut în Haifa, Israel. Tatăl ei american şi mama ei de origine israeliană au fost arhitecţi cunoscuţi.După ce şi-a încheiat serviciul militar obligatoriu în armata israeliană, Oxman a aplicat la o facultate de medicină. Însă, după doi ani de studiu la Universitatea Ebraică din Ierusalim, s-a transferat la Technion - Institutul Politehnic din Haifa, unde tatăl ei era profesor.După studiile pe care le-a urmat în Ierusalim şi apoi în Londra, Oxman a emigrat în SUA, în 2005, pentru a studia cu mentorul ei, teoreticianul în design William J. Mitchell, la MIT. În 2010, a devenit cadru didactic la MIT şi a rămas la această instituţie de atunci.Oxman, care a fost multiplu premiată pentru lucrările ei, şi-a creat cel mai cunoscut proiect al său în 2003, „The Silk Pavilion”, o structură asemănătoare unui dom, pentru care a folosit robotică, dar şi 6.500 de viermi de mătase. O part dintre lucările ei sunt expuse în muzee precum Muzeul de Artă Modernă din New York şi Muzeul de Ştiinţă din Boston.Neri Oxman a fost căsătorită cu compozitorul argentinia Osvaldo Golijov, premiat, între altele, cu două trofee Grammy. Cei doi s-au căsătorit în 2011. Oxman, care îşi păstrează viaţa personală în afara luminii reflectoarelor, a refuzat să comenteze despre despărţirea ei de Golijov. În 2017, ea a declarat pentru W Magazine că nu are copii.Într-un interviu acordat în 2017 publicaţiei W Magazine, Oxman a făcut o referire la Brad Pitt şi la George Clooney, dându-i exemple pentru tendinţa oamenilor de a idolatriza modele masculine.Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au despărţit pe 15 septembrie, iar actriţa americană a depus actele de divorţ pe 19 septembrie. Cei doi actori americani şi-au început relaţia în 2004 şi s-au căsătorit în 2014, având împreună şase copii, dintre care trei adoptaţi - Maddox, în vârstă de 16 ani, Pax, 14 ani, Zahara, 13 ani, şi trei biologici - Shiloh, 11 ani, şi gemenii în vârstă de 9 ani Knox şi Vivienne.