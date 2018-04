Javier Bardem: Dacă ar fi existat dovezi că Woody Allen este vinovat, atunci nu aş mai fi lucrat cu el, dar am dubii

După reapariţia acuzaţiilor, în toamna anului trecut, mai multe staruri, inclusiv Colin Firth, Ellen Page şi Natalie Portman, s-au distanţat de regizor."Sunt foarte şocat de acest tratament subit. Judecători din statele New York şi Connecticut l-au găsit nevinovat. Situaţia lui legală de astăzi este aceeaşi ca în 2007", a mai spus Bardem.Nicio învinuire nu a fost făcută după ce Farrow l-a acuzat de molestare pe când era copil, ceea ce Allen neagă.Următorul film al lui Allen, "A Rainy Day in New York", aşteaptă încă o dată de lansare. Doi dintre actorii din distribuţie, Rebecca Hall şi Timothée Chalamet, şi-au donat deja onorariile obţinute unor organizaţii de caritate, distanţându-se de regizor.Javier Bardem nu este singurul care îi ia apărarea lui Allen. Înaintea lui, actorii Alec Baldwin şi Diane Keaton, veche prietenă a cineastului, şi-au arătat susţinerea.