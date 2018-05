FOTOGALERIE Met Gala 2018: Mitre, aripi de îngeri și cruci, la evenimentul monden care rivalizează cu Oscarurile în SUA

CHADWICK TAKING US TO CHURCH \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFD#MetGala pic.twitter.com/KMCjBaNfkp — Complex Pop Culture (@ComplexPop) May 7, 2018

Some of my favourite met gala 2018 looks \uD83D\uDC96 pic.twitter.com/lVcvHd0FJ3 — Tharsh (@tharsh22) May 8, 2018

Goddesses, angels and a pope rock Catholic-inspired Met Gala https://t.co/uZhVNDfynI pic.twitter.com/cZAar0gtez — Reuters Top News (@Reuters) May 8, 2018

So besides these two men did the others even try #metgala pic.twitter.com/QE6RFbbkZP — Elif\uD83C\uDF3E (@olifenay) May 8, 2018

Surprise \uD83D\uDD4A Lana Del Rey attends the Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala at The Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City, USA #MetGala pic.twitter.com/rDBQTBVTsS — Lana Del Rey World (@LanaDelReyWorld) May 8, 2018

SHE DID THAT \uD83D\uDC8E\uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFD #METGala pic.twitter.com/xPTb1lC4mH — N X U M A L O\uD83C\uDF4D. (@FunekaSihle) May 8, 2018

Evenimentul este organizat anual de Institutul Costumului al Muzeului Metropolitan.Pentru a finanța această expoziție și însăși existența Costume Institute, marea preoteasă a modei Anna Wintour organizează în fiecare an Gala Met, care rivalizează cu Oscarurile pentru evenimentul monden al anului în Statele Unite.Redactorul șef al revistei Vogue reușește să atragă cele mai căutate celebrități ale momentului la acest eveniment unde intrarea costă 30.000 de dolari.În acest an, gazdele galei au fost, pe lângă Anna Wintour, avocata Amal Clooney, soția actorului George Clooney, designerul Donatella Versace și Rihanna.Ca și în 2015 și 2017, Rihanna a acaparat toate privirile, cu o rochie mini, fără bretele, manta și mitră, toate brodate cu sute de perle și încrustate cu perle negre.Rihanna a reușit să eclipseze și senzația momentului, Cardi B, care a purtat o rochie, foarte decoltată, asemănătoare. Cardi B, însărcinată, a optat însă pentru o coroană care simboliza o aureolă.O altă referință catolică prețuită, pe lângă aripile de înger ale lui Katy Perry sau Lana Del Rey, a fost crucea, prezentă pe rochia aurită a lui Kim Kardashian sau pe mantia actorului principal al filmului "Black Panther" Chadwick Boseman, dar și în ținuta lui Anna Wintour.