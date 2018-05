Georgina Chapman, primele declaraţii de la izbucnirea scandalului „Weinstein”: Îmi iubeam viaţa. Nu cred că sunt o victimă

Despărţită de soţul ei încă din toamna anului trecut, Chapman a spus că îşi iubea viaţa şi că a avut ceea ce credea că era „un mariaj foarte fericit”, relatează News.ro.De la primele dezvăluiri care l-au vizat pe Weinstein, Georgina Chapman a povestit cum a slabit 5 kilograme în cinci zile. „Capul mi se învârtea şi a fost dificil, pentru că primul articol făcea referire la un timp cu mult înainte de a îl întâlni, aşa că a existat un moment când nu am putut lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Apoi poveştile s-au extins şi am realizat că nu a fost un incident izolat”.„Am ştiut că trebuie să mă retrag şi să iau copiii de acolo”, a mai afirmat ea.De la Los Angeles, ea a plecat cu copiii la Londra. „Nu vreau să fiu văzută ca o victimă. Pentru că nu cred că sunt. Sunt o femeie într-o situaţie de rahat, dar nu este singurul caz”.Despre Harvey Weinstein, ea a povestit să a fost un „partener minunat, un prieten şi un confident, un susţinător”. „Mi-ar plăcea să am răspunsuri, dar nu le am”.Dacă mai multe voci au susţinut să este posibil ca soţia lui Weinstein să fi ştiut despre acţiunile producătorului, Anna Wintour a ţinut să transmită o scrisoare în care i-a luat partea designerului, spunând că „sunt ferm convinsă că Georgina nu a avut nicio idee despre comportamentul soţului ei”.La gala Met de luni seară, actriţa Scarlett Johansson şi-a făcut apariţia purtând o rochie Marchesa - brand al lui Chapman. Ea este prima vedetă care a apărut, în ultimele opt luni, pe covorul roşu într-o creaţie a soţiei lui Weinstein.