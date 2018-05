​Eurovision 2018 Netta Barzilai din Israel câștigă prin stridență și un mesaj puternic: "Sărbătoresc, indiferent de mărimea mea"

N-ar fi prima dată când se speculează că premiile Eurovision ar fi acordate și cu substrat politic. Dovezi nu avem că e așa, doar bârfe și coincidențe, mai noi sau mai vechi. Dacă este însă să ne referim strict la melodia Nettei, pe mine aceasta m-a convins că merită primul loc la o competiție gen Eurovision. E dansantă, e alertă, are un refren cu acel „vierme care intră în ureche“, indispensabil pentru ca melodia să prindă ca șlagăr.Cât despre Netta, e remarcabilă dezinvoltură ei și curajul cu care sfideza clișeele vizuale referitoare la fizicul unui star. „Fiți mândri de voi și luați-va așa cum sunteți și cum gândiți“, a spus ea. Însă această atitudine, exprimată clar și în recurentul vers „Uitați-va la mine, sunt o ființă frumoasă!“ (Look at me, I’m a beautiful creature), nu e doar una momentană, ci exprimă chintesența unei lungi lupte a cântăreței, cu fizicul ei.A visat la o carieră muzicală de când se știe, declara tânăra israelianca la Tel Aviv, agenției de presă germane dpa. Netta Barzilai e al doilea dintre cei trei copii ai familiei. Ea s-a născut în 1993, în orașul Hod haSharon, la nord-est de Tel Aviv. Copil mic fiind, a petrecut câțiva ani în Nigeria, unde tatăl sau lucra ca reprezentant al unei companii israeliene.Însă Netta nu a fost întotdeauna așa de sigură de sine ca în prezent. Ca adolescentă, a luptat din greu cu greutatea sa, după cum relata ea televiziunii israeliene. „Pe când eram mai mică, mi-am imaginat mereu că voi deveni un star subțire și frumos, pentru că numai așa pot izbândi“. „Astăzi am înțeles că am reușit, fără să mă schimb“, a adăugat ea.Barzilai și-a efectuat serviciul militar într-o formație a marinei israeliene. Ulterior, a studiat la Școala Rimon pentru muzică contemporană și jazz din Tel Aviv, la secția de muzică electronică. Banii necesari în timpul studiului i-a câștigat chelnerind și cântând în baruri și pe la nunți. Notorietatea a venit însă după ce a câștigat concursul național Hakochav Haba (Următorul star). Acolo a tras Netta Barzilai „lozul câștigător“ pentru participarea la Eurovision Song Contest, din Portugalia.Cântecul cu care tânăra s-a prezentat și a câștigat ESC 2018, „Toy” (Jucărie), este despre autodeterminarea femeilor. „Nu sunt jucăria ta, băiatule prost”, cântă ea. Prin urmare, prestația lui Barzilai a fost pusă în legătură și cu actuală dezbatere #MeToo, despre violență și abuz. Cântăreața a spus că este „minunat, că femeile să prindă glas”.„Dacă Netta m-ar fi putut vedea în prime time, poate că micuța Netta ar fi fost mai puțin nefericită,“ a declarat ea, după victoria de la Lisabona. Iar în timp ce ridica trofeul de sticlă în sus, ar fi spus, citată de BBC: „Mulțumesc că ați ales diferența“. În unele publicații de presă s-a relatat și că i s-ar fi spart primul trofeu, pe care l-a scăpat din mână, Netta primind ulterior un duplicat.Gândurile despre ce așteaptă alții de la ea le consideră o pierdere de timp, pentru că viața este scurtă, spune artista de 25 de ani. „Suntem doar un minut aici, așa că ar trebui să ne bucurăm de acest timp.“ Iar acestui precept ea vrea să ii rămână fidelă, chiar și după întoarcerea în Israel. Ieri, ea și anunțat clar intenția despre ce va face după triumful de la Eurovision: „Sărbatoresc, indiferent de mărimea mea.”