​Cannes 2018: Serghei Lozniţa a câştigat premiul pentru regie la secţiunea "Un Certain Regard" cu filmul "Donbass"

Regizorul iraniano-danez Ali Abbasi a câştigat premiul cel mai important al secţiunii cu acelaşi nume, Un Certain Regard, decernat de juriul prezidat de Benicio Del Toro, cu filmul suedez "Border".spune povestea unei poliţiste de frontieră interpretate de Eva Melander, care are abilitatea de a mirosi emoţiile umane şi a-i prinde pe traficanţii de persoane. Când descoperă un bărbat care îi dă peste cap această percepţie, ea este nevoită să se confrunte cu secrete tulburătoare despre ea şi despre umanitate, scrie Screen Daily.Ali Abbasi a regizat în 2016 filmul "Shelley", în care a jucat şi actriţa română Cosmina Stratan.Premiul pentru cel mai bun regizor a fost obţinut de Serghei Lozniţa, cu filmul, care a fost prezentat în deschiderea secţiunii.Premiul pentru cel mai bun scenariu i-a fost decernat franco-marocanei Meryem Benm'Barek, pentru, povestea unei femei care se află în ilegalitate pentru că a rămas însărcinată în afara căsătoriei, la Casablanca.Un premiu de interpretare i-a fost acordat lui Victor Poster, de 16 ani, actorul din fenomenul, povestea unei adolescente născute băiat care visează să devină balerină. În primii săi paşi în cinema, el a jucat rolul Larei, care se confruntă în acelaşi timp cu o solicitantă reorientare sexuală şi cu exigenţele dansului clasic. El nu a fost prezent pentru a-şi primi premiul, întrucât este "încă la şcoală", a spus regizorul filmului.Premiul special al juriului la această secţiune le-a fost acordat realizatorilor Joao Salaviza şi Renée Nader Messora, pentru, un film despre un tânăr indigen brazilian. Pe covorul roşu, echipa filmului a prezentat pancarte care cereau oprirea masacrului indigenilor din Brazilia, mesaj reiterat vineri., din care şase au fost debuturi. Premiile "Un Certain Regard devansează cu 24 de ore anunţul privind laureatul Palme d'Or, care va fi decernat sâmbătă seară, notează Agerpres."De-a lungul ultimelor zece zile, am fost extrem de impresionaţi de marea calitate a muncii prezentate, dar în final am fost mişcaţi cel mai mult de aceste cinci filme", a informat juriul prezidat de Benicio Del Toro. Din juriu au mai făcut parte Annemarie Jacir (regizoare şi scenaristă), Kantemir Balagov (regizor), Virginie Ledoyen (actriţă) şi Julie Huntsinger (directoare executivă a Festivalului de film Telluride).