Cannes 2018: Lungmetrajul "Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda, obține trofeul Palme d'Or

Lungmetrajul "Shoplifters", de Kore-Eda Hirokazu, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de închidere a Festivalului de Film de la Cannes, care a avut loc sâmbătă seară.





Cineastul japonez s-a aflat acum pentru a şaptea oară în competiţie la Cannes, unde a mai fost premiat în 2013, pentru „Like father, like son” (premiul juriului şi menţiune specială a juriului ecumenic), amimtește News.ro.



„Shoplifters” spune povestea lui Osamu, care dă spargeri împreună cu fiul lui. După o astfel de lovitură, ei întâlnesc o fetiţă, pe care soţia lui Osamu decide să o îngrijească.



Ediţia de anul acesta a fost marcată de câteva mari subiecte: Netflix, care a ţinut prima pagină a ziarelor cu puţin timp înainte de începerea festivalului, prezentarea filmului „The Man Who Killed Don Quixote” al lui Terry Gilliam, decisă de o curte de justiţie din Paris, imposibilitatea de a fi prezenţi la eveniment a regizorilor Kirill Serebrennikov şi Jafar Panahi arestaţi la domiciliu în ţărilor lor, revenirea pe Croazetă a cineastului Lars Von Trier şi protestele actriţelor pe covorul roşu de la Cannes faţă de sexism.



Dacă Netflix a plecat „cu mâna goală” de la Cannes, cum a scris presa franceză de specialitate, fără a face achiziţii importante, deoarece regizori precum Farhadi şi Cristina Gallego şi Ciro Guerra au refuzat ofertele companiei, Terry Gilliam a avut câştig de cauză, iar filmul lui, la care a lucrat aproape 20 de ani, este proiectat în această seară în închiderea festivalului. Lars Von Trier a uimit publicul cu „The House that Jack Built”, considerat revoltător de cei mai mulţi dintre spectatori şi critici, însă o lucrare demnă de luat în seamă.



Controverse a stârnit şi pelicula „Girls of the Sun”, de Eva Husson, care vorbeşte despre un grup de luptătoare kurde ce se răzbună pe jihadişti ISIS. Criticii au considerat-o prea „naivă”, în timp ce femeile din industrie i-au numit pe aceştia „misogini”.



Un moment inedit l-a reprezentat şi conferinţa susţinută de Jean-Luc Godard, via FaceTime, după proiecţia „Le livre d'image”. El a vorbit despre viitorul cinematografiei şi evoluţia societăţii europene şi a făcut câteva glume pe seama organizatorilor de la Cannes, unde în cariera sa de petse şase decenii nu a primit până în 2018 niciodată marele premiu.



La ediţia de anul acesta, organizatorii au pus la dispoziţie un număr de telefon la care să fie denunţate eventuale acţiuni de hărţuire şi agresiune sexuală şi au semnat un angajament pentru promovarea egalităţii de gen.



În competiţia oficială din acest an a Festivalului de Film de la Cannes au fost proiectate 21 de lungmetraje din ţări precum Franţa, Statele Unite, Iran, Rusia şi China.



Între regizorii care au concurat pentru trofeul Palme d'Or s-au numărat Jean-Luc Godard, Spike Lee, Asghar Farhadi, Kirill Serebrennikov şi Jafar Panahi.



Juriul competiţiei oficiale a fost format din Cate Blanchett (preşedinte), Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Léa Seydoux, Chang Chen, Robert Guédiguian, Khadja Nin şi Andrey Zvyagintsev.



Juriul secţiunii Un Certain Regard a fost condus de actorul Benicio Del Toro, cel al secţiunii Cinéfondation, de regizorul, scriitorul şi compozitorul francez Bertrand Bonello, iar regizoarea elveţiană Ursula Meier a condus juriul Caméra d'Or, care premiază cel mai bun lungmetraj de debut.



Lungmetrajul „Everybody Knows/ Todos lo saben" al regizorului iranian Asghar Farhadi, primul său film 100% spaniol, cu Penelope Cruz, Javier Bardem şi argentinianul Ricardo Darin în distribuţie, a deschis cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

Filmul „The Man Who Killed Don Quixote” a închis festivalul, iar echipa producţiei, în frunte cu britanicul Terry Gilliam, a fost primită cu aplauze pe covorul roşu al galei.



Preşedintele festivalului, Pierre Lescure, şi delegatul general, Thierry Fremaux, i-au întâmpinat pe actori şi regizor. Adam Driver, care joacă rolul principal în film, a declarat: „Realizarea acestui film a fost ceva suprarealist. A fost o provocare, dar acum e aici şi oamenii îl vor vedea în sfârşit”.



Actorul francez Édouard Baer a fost gazda ceremoniilor de deschidere şi închidere la cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, care a avut loc între 8 şi 19 mai.





