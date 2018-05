Berlin: Gala de deschidere a Festivalului de Film Sud-Est European/ Premiul „Legenda Sud-Est Europeană a anului 2018” va fi acordat (post mortem) regretatului Lucian Pintilie

Joi, 24 mai, va avea loc la Berlin, sub egida Ambasadei României, Gala de deschidere a Festivalului de Film Sud-Est European (www.seeff.de), organizat de Movie Members, în parteneriat cu Universitatea Humboldt din Berlin, cu susținerea Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei și cu implicarea altor parteneri locali.





La această a treia ediție a SEEFF, participă filme, regizori și producători din 15 țări din zona Sud-Est Europeană, ediția germană derulându-se în parteneriat și simetric cu festivalul omolog din Franța, ce îl are ca Președinte de festival pe Jordan Pleves, rector al University of Audiovisual Arts, Paris – Skopie – New York.



România este țară invitată de onoare a ediției din acest an a festivalului, fiind celebrată astfel împlinirea a 100 de ani de la construirea Statului Modern Român. După ce la ediția de anul trecut Festivalul a acordat Premiul „Actorul Sud-Est European 2017“ maestrului Ion Caramitru, în acest an, în cadrul galei de deschidere, Premiul „Legenda Sud-Est Europeană a anului 2018” va fi acordat (post mortem) regretatului maestru Lucian Pintilie. Premiul aduce un omagiu întregii creații și activități teatrale și cinematografice a lui Lucian Pintilie, regizorul român fiind un reper fundamental inclusiv pentru regizorii români din noul val, printre care se numără Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Tudor Giurgiu ș.a.



Gala de deschidere a festivalului va fi completată cu proiecția filmului Restul e tăcere, semnat de Nae Caranfil, film realizat pe tema Războiului de Independență de la 1877 și distins cu Diploma de Excelență a SEEFF 2018, pentru creativitate personală și determinarea de a înnoi discursul cinematografic pe teme istorice.



Proiecția filmelor din festival se va desfășura în perioada 24 – 27 mai a.c., în cadrul celebrului cinematograf Babilon, din Berlin, România având înscrisă în competiție, pe 25 mai a.c., prezentarea peliculei Hawaii, o coproducție româno-spaniolă, regia fiind semnată de Jesús del Cerro Martinez (Spania), cu o distribuție în care sunt prezenți actorii români Dragoș Bucur, Cristina Flutur, Andi Văsluianu, Constantin Cojocaru ș.a.



În zilele următoare, programul prezentărilor de film va alterna cu sesiunile de întrebări și răspunsuri, fiind organizate, de asemenea, dezbateri în parteneriat cu Universitatea Humboldt din Berlin, precum și un festival Wine and Food, ce cuprinde o panoramă a elementelor specifice în materie de gastronomie și oenologie din arealul Sud-Est European.



Diaspora română din Berlin va sărbători alături de prietenii culturii române inclusiv Ziua Românilor de Pretutindeni (27 mai), în contextul dialogului intercultural oferit de acest Festival, unde sunt așteaptate cu mult interes prezentările de film anunțate, precum și dezbaterile ce însoțesc proiecția acestor filme.