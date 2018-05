Harvey Weinstein se va preda Poliției din New York- surse

Producătorul de film american Harvey Weinstein, anchetat pentru abuzuri sexuale de către autoritățile federale din New York, se va preda vineri Poliției, afirmă surse apropiate anchetei citate de site-ul postului CNN.

Peste o sută de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din New York, Los Angeles și Londra.

Poliția din New York a deschis o anchetă după ce actrițele Lucia Evans și Paz de la Huerta l-au acuzat pe Weinstein de viol.

În urma acuzațiilor, în SUA a fost inițiată o mișcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook și pe alte rețele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experiențelor de hărţuire sexuală sau abuz și au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Și Eu", n.r.). Mai multe personalități s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga și actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood. În plus, au fost și bărbați care s-au implicat în acest demers, între aceştia fiind actorul Javier Munoz, potrivit Mediafax.