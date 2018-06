Richard Harrison, vedeta emisiunii „Așii amanetului”, a murit la 77 de ani

Anunțul decesului a fost făcut chiar de fiul său, Rick. „The Old Man (bătrânul, cum era poreclit - n.r.) Harrison a trecut în neființă în acestă dimineață, înconjurat de toți cei care l-au iubit”, a spus Rick. „A fost eroul meu și am fost norocos să am ca tată un „Bătrân” atât de cool”, a mai spus el.Richard Harrison, veteran al Marinei americane, a făcut avere cu magazinul său de amanet din apropierea Las Vegas. Faima internațională a venit odată cu apariția în reality show-ul „Aşii Amanetului”, de la History.„Suntem profund întristați de pierderea prietenului nostru, iubit membru al familiei History și „Așii amanetului”. Ne va lipsi înțelepciunea și candoarea sa”, au declarat reprezentanții History.