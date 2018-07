Nancy Sinatra, prima soție a lui Frank Sinatra, a murit la 101 ani

Foto: Associated Press

Nancy Sinatra, prima soție a actorului și legendarului cântăreț Frank Sinatra, a murit vineri la vârsta de 101 ani, a anunțat fiica acesteia, cântăreața Nancy Sinatra, pe Twitter, relatează Reuters. ”Mama mea a murit în pace în noaptea asta la vârsta de 101 ani”, a scris cântăreața Nancy Sinatra, în vârstă de 78 de ani, pe pagina sa oficială de Twitter.

”A fost lumina vieții mele. Du-te cu Dumnezeu, mamă. Mulțumesc pentru tot”.

Mama acesteia, Nancy Sinatra, a fost căsătorită timp de 12 ani cu Frank Sinatra, care a interpretat roluri în ”From Here to Eternity", "Guys and Dolls".

Cuplul a avut trei copii până când Frank și Nancy au divorțat în 1951. El s-a însurat la numai 10 zile cu Ava Gardner.

Cu toate acestea, cei doi au rămas apropiați până la moartea lui Frank în 1998, la vârsta de 82 de ani, în urma unui infarct.