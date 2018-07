Game of Thrones va avea parte de o serie nouă

Game of Thrones

Game of Thrones, serialul cu cel mai mare succes comercial dintre serialele produse de HBO, a adunat de-a lungul timpului peste 30 de milioane de telespectatori doar în Statele Unite ale Americii și a reușit să își creeze o comunitate dedicată de fani în jurul globului. Având în vedere popularitatea serialului, veștile că acesta va avea parte nu numai de un sezon nou, dar și de o întreagă serie nou care va trata evenimentele petrecute înaintea celor din serialul original, a stârnit entuziasmul fanilor din jurul lumii, conform Reuters. HBO caută în prezent un regizor, dar și actori care să apară în noua serie Game of Thrones care va trata evenimentele pregergătoare celor afișate în sezoanele de până acum. Compania de televiziune a anunțat că vor avea un episod pilot pentru noua serie, iar dacă acesta va aduna mulți telespetatori în fața ecranelor, atunci vor realiza un sezon întreg.Seria care va aborda evenimentele care s-au petrecut înainte de începerea acțiunii din Game of Thrones a fost creată de Jane Goldman, împreună cu autorul cărților după care seria este bazată, George R. R. Martin. Povestea se va preocupa de poveștile și secretele familiilor din regatul ficțional Westeros și va oferi fundalul pe care acțiunea din serialul original s-a desfășurat.