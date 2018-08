Asia Argento: "Nu am avut niciodată relaţii sexuale cu Bennett"

Site-ul Tmz a publicat câteva mesaje dintre actriţa italiancă şi fostul ei iubit, Anthony Bourdain: "Mi-a spus că eram visul său sexual de când avea 12 ani. Eram îngheţată. El era deasupra mea", scrie.







"Ceea ce m-a legat de Bennett pentru câţiva ani a fost numai un sentiment de prietenie terminată când, după expunerea mea în celebrul caz Winstein, Bennett (care se afla în grave dificultăţi economice şi care anterior avusese iniţiative judiciare şi la adresa propriilor părinţi, cărora le-a cerut milioane de dolari) mi-a făcut, în mod inopinat, o cerere economică exorbitantă.

"Neg şi resping conţinutul articolului publicat de New York Times care circulă în presa internaţională. Sunt profund şocată şi afectată când citesc ştiri care sunt absolut false. Nu am avut niciodată nicio relaţie sexuală cu Bennet, afirmă Asia Argento, care rupe tăcerea şi dă replica într-un comunicat în care vorbeşte în mod explicit de o persecuţie: "Nu am de ales decât să mă opun tuturor falsităţilor şi să mă protejez în toate felurile", potrivit Rador, care citează TGCOM24. Bennett ştia că iubitul meu, Anthony Bourdain, era perceput drept un bărbat foarte bogat şi îşi proteja reputaţia, deoarece era un personaj foarte iubit de public", spune Asia. Anthony a încheiat problema în mod privat: "Acest lucru corespundea şi dorinţei lui Bennett. Anthony se temea de o posibilă publicitate negativă pe care această persoană, pe care o considera periculoasă, ne-ar fi putut-o aduce.Am decis să gestionăm cererea de ajutor a lui Bennett cu compasiune şi să îl ajutăm. Anthony şi-a luat personal angajamentul de a-l ajuta economic pe Bennett. Cu condiţia să nu mai suportăm alte intruziuni în viaţa noastră". Argento concluzionează comunicatul, astfel: "Prin urmare, aceasta este evoluţia unei poveşti triste pentru mine, care mă bântuie de mult timp şi care, în acest moment, nu pot decât să mă opun şi să îmi asum în viitorul apropiat toate iniţiativele care mă protejează în sediile competente".Într-un SMS trimis lui Anthony Bourdain, Asia Argento pare să contrazică afirmaţia că nu a făcut niciodată sex cu tânărul actor Jimmy Bennett: "Eram congelată. El era deasupra mea. Apoi mi-a spus că am fost fantezia lui sexuală de când avea 12 ani". În mesaje, Asia şi Anthony vorbesc despre Bennett ca despre un "măgar", iar Bourdain scrie că "plata nu reprezintă că recunoaşte ceva, nicio încercare de a-i cumpăra tăcerea, pur şi simplu o ofertă pentru a ajuta un suflet torturat care încearcă cu disperare să îţi sustragă bani"."Nu trăiesc această poveste într-un mod fericit. Sunt foarte afectat, am încercat să vorbesc cu fiica mea, dar nu am reuşit, este într-un loc unde telefonul nu are semnal", a spus Dario Argento, tatăl actriţei, în legătură cu cazul de hărţuire sexuală în care este implicată fiica sa, Asia. "Ce cred despre acuzaţii? Trebuie văzut dacă sunt adevărate. După părerea mea nu sunt". De ce Asia ar fi decis, însă, să ajungă la acest acord? "Nu ştiu", răspunde Dario Argento.Nu va fi deschisă nicio anchetă, dar "se vor face verificări aprofundate" asupra presupuselor hărţuiri sexuale pe care Asia Argento le-ar fi comis la adresa actorului american Jimmy Bennett, potrivit unui poliţist din Los Angeles. Intenţia detectivilor ar fi să vorbească cu Bennett, care nu a fost încă interogat de poliţie.