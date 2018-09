Cunoscutul actor Burt Reynolds a murit la vârsta de 82 de ani la un spital din Florida în urma unui stop cardiac. Familia i-a fost alături până în ultimele clipe.În ultimii ani, actorul a avut mai multe probleme cu inima, suferind inclusiv o operație bypass, în 2010. Se pare că problemele de sănatate i-au fost agravate, printre altele, și de consumul de droguri.Burt Reynolds s-a născut pe 11 februarie 1936. Printre filmele care l-au făcut cunoscut în întreaga lume se numără Deliverance, Cannonball Run, Smokey and the Bandit, The Longest Yard.