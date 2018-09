Robert Redford, ovaționat pentru rolul din ultimul film. Actorul și-a anunțat retragerea

Robert Redford in The Old Man & the Gun

Robert Redford a fost ovaționat la festivalul de film de la Toronto, sala ridicându-se în picioare la premiera filmului considerat ”cântectul său de lebădă”, lumea așteptându-se ca actorul să primească primul său Oscar pentru rolul din ”The Old Man and the Gun”, scrie BBC News.

”The Old Man and the Gun” spune povestea bazată pe fapte reale a unui hoț, specializat în jaful băncilor, care a reușit să evadeze din închisoare.

Veteranul marelui ecran, în vârstă de 82 de ani, a anunțat luna trecută, când și-a celebrat ziua de naștere, că acesta este ultimul film în care va juca.

Redford a câștigat un Oscar pentru regia filmului ”Ordinary People” (1980), iar în 2002 a primit premiul pentru întreaga carieră.

Robert Redford, cunoscut pentru filme ca ”The Sting”, ”Butch Cassidy and the Sundance Kid” sau ”Out of Africa”, a spus că vrea să se concentreze doar pe regie.