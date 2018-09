Comedianul Mark Lamarr, acuzat de agresiune și sechestrarea unei persoane

Comedianul britanic și fosta gazdă a programului TV Never Mind the Buzzcocks, Mark Lamarr, a fost acuzat că ar fi agresat și sechestrat o femeie despre care se crede că ar fi fosta lui prietenă, relatează presa internațională.

Lamar, născut Mark Jones, era un obișnuit al programelor britanice de televiziune în anii '90. Acesta a fost gazda emisiunii Never Mind the Buzzcocks între anii 1996 și 2005, potrivit The Guardian.