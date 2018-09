Actorul Bill Cosby a fost condamnat 

Starul TV, Bill Cosby, a fost condamnat astăzi la o pedeapsă între trei și zece ani de închisoare, pentru droguri și agresiuni sexuale asupra unei femei, cu mai 10 ani în urmă, potrivit The Guardian.



Judecătorul Steven O'Neill l-a declarat pe Bill Cosby un "prădător sexual violent " ca un prim pas spre condamnarea comediantului de 81 de ani. El va sta cel puțin trei ani în închisoare de stat pentru că a drogat-o şi abuzat-o sexual pe Andrea Constard, o fostă prietenă şi administrator la Temple University în 2004."Este timpul pentru dreptate", a declarat O'Neill tribunalului marți după-amiază. - Domnule Cosby, vina dumneavoastră a fost determinată de un juriu. Ași fost condamnat pentru o infracțiune foarte gravă ", a spus el, adăugând că notorietatea lui Cosby nu a afectat hotărârea sa."Nu am voie să-l tratez în mod diferit pentru cine este sau cine a fost", a spus el. "Desigur, cu cât este mai mare ascensiunea, cu atât este mai clară căderea. Recunosc impactul asupra domnului Cosby și îmi pare rău pentru asta." a adăugat el.Bill Cosby, în vârstă de 81 de ani, și-a creat o reputație de familist interpretându-l pe dr. Cliff Huxtable în serialul The Cosby Show în anii '80. El devine prima celebritate a erei #MeToo care urmează să fie trimisă în închisoare.