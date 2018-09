Judi Dench îl apără pe Kevin Spacey, criticând „excluderea lui din istorie"

Dench are o problemă cu decizia de a-l exclude pe Spacey din mai multe filme din cauza acuzațiilor de abuz sexual existente împotriva lui și a declarat că Spacey i-a oferit prietenia atunci când ea se afla într-un moement dificil Judi Dench i-a luat apărarea lui Kevin Spacey, spunând că nu poate fi de acord cu modalitatea în care a fost exclus din cel mai recent film al lui Ridley Scott, All the Money in the World, scrie The Guardian.

Dench a declarat că Spacey îi este prieten bun și că i-a oferit consolare și că a ajutat-o să treacă mai departe după moartea soțului ei în 2001. Dench a mai declarat și că „ Nu pot fi sub nicio formă de acord cu excluderea lui din filme-indiferent de ce a făcut...Vom face oare acest lucru peste tot în istorie? O să ne întoarcem în istorie și vom tăia din filme pe orcine care a încălcat legea, sau care a comis vreun abuz? Îi vom exclude din istoria noastră?"