Pete Shelley, vocalistul și chitaristul trupei Buzzcocks, cunoscută în special pentru piesa „Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)”, a murit joi, la vârsta de 63 de ani, posibil din cauza unui atac de cord, a anunțat managerul trupei britanice, citat de BBC.

Trupa punk a devenit cunoscută pentru melodia „Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)”, lansată în anul 1978.

Artistul Pete Shelley a murit la reședința sa din Estonia. Membri trupei au postat mesaje pe Twitter în care îl numesc pe Shelley „unul dintre cei mai influenți și prolifici artiști britanici”.

Pete Shelley a făcut parte din trupa Buzzcocks timp de peste 50 de ani, alături de Chris Remington și Danny Farrant, potrivit Mediafax.