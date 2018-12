Keith Richards anunță că s-a (cam) lăsat de băutură

În ciuda faptului că numeroase meme de pe internet sunt inspirate de stilul lui de viață nebunesc, Richards a declarat pentru revista Rolling Stones că aproape a renunțat la băutură.”A trecut deja vreun an. Am tăiat-o de pe listă. Mă săturasem”, a declarat el.În vârstă de 74 de ani, Richards, care în trecut dezvăluia că băuturile sale preferate sunt Jack Daniels și vodca, spune acum că mai bea câte o bere sau un pahar de vin, dar doar ocazional.”Era timpul să renunț. Cum am renunțat și la celelalte chestii”, a declarat el, făcând referire la dependența din trecut la cocaină, heroină și alte droguri grele.