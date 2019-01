VIDEO Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2019. "The Favourite" și "Roma", marile favorite

Nominalizări 2019. Cel mai bun regizor:

Spike Lee, Blackklansman

Alfonso Cuaron, Roma

Pawel Pawlikowki, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Adam McKay, Vice

Nominalizări 2019. Cel mai bun film de animație:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks The Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Cele mai bune costume - The Ballad Of Buster Scruggs, Black Panther, The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen Of Scots.

Cel mai bun montaj - BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice.

Cea mai bună animație de scurtmetraj - Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends. Cel mai bun scurtmetraj live-action: Detainment, Fauve, Marguerite, Mother, Skin

Montaj de sunet - Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place, Roma

Mixaj de sunet - Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, A Star Is Born

Coloană sonoră originală: Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Isle Of Dogs, Mary Poppins Returns

Scenariu original:

The Favourite, Deborah Davis, Tony McNamara

First Reformed, Paul Schrader

Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

Roma, Alfonso Cuarón

Vice, Adam McKay

Scenariu adaptat:

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen , Ethan Coen

BlacKkKlansman,Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcener and Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins

A Star Is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Cea mai bună imagine:

Cold War, Lukasz Zal

The Favourite, Robbie Ryan

Never Look Away, Caleb Deschanel

Roma, Alfonso Cuarón

A Star Is Born, Matthew Libatique





Cel mai bun documentar:

Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Hale County This Morning, This Evening, RaMell Ross

Minding the Gap, Bing Liu

Of Fathers and Sons, Talal Derki

RBG, Betsy West, Julie Cohen





Cel mai bun scurtmetraj documentar:

Black Sheep, Ed Perkins

End Game, Rob Epstein, Jeffrey Friedman

Lifeboat, Skye Fitzgerald

A Night at the Garden, Marshall Curry

Period. End of Sentence., Rayka Zehtabchi