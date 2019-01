VIDEO Documentar: Michael Jackson le dăruia băiețeilor bijuterii în schimbul actelor sexuale / Acesta chiar a înscenat o nuntă cu un minor

Leaving Neverland, care durează patru ore, a avut premiera vineri la Festivalul de Film Sundance din Utah, lăsând spectatorii profund ”devastați și tulburați” de mărturiile celor doi bărbaţi care spun că au fost victimele vedetei, când erau mici.

Reporterul USA Today Patrick Ryan a postat că informațiile din documentar sunt tulburătoare și că una dintre acestea este faptul că Mickael Jackson le-a dat victimelor sale bijuterii în schimbul actelor sexuale și chiar a înscenat o nuntă cu jurăminte și un inel cu diamante.

