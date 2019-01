Eurovision România: Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea, Bella Santiago şi Vaida au câştigat prima semifinală

Trooper, Teodora Dinu, Dya & Lucian Colareza, Claudiu Mirea şi Bella Santiago, primii cinci artişti calificaţi, au fost preferaţii juraţilor Adi Cristescu, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Andy Platon şi Mugurel Vrabete.

Piesele calificate în marea finală sunt "Destin” (muzică şi versuri Aurelian Dincă) - Trooper, "Skyscraper" (muzică şi versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brøgger Filtenborg) - Teodora Dinu; "Without You (Sin Ti)" (muzică Sergi Gascon, versuri Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo) - Dya & Lucian Colareza "We Are The Ones" (Muzică: Mihai Ogăşanu, Claudiu Mirea, Versuri: Claudiu Mirea) - Claudiu Mirea; "Army Of Love" (Muzică şi versuri: Bella Santiago, Alex Luft) - Bella Santiago.

Una dintre noutăţile ediţiei din acest an a fost modul în care telespectatorii au participat la alegerea reprezentantului României la Eurovision.

În fiecare semifinală, juriul naţional califică cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una. Publicul a votat timp de 30 de minute şi a ales piesa "Underground", cântată de Mirela Vaida.

Votul a putut fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...11), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 11, cu acelaşi tarif (0.5 euro, TVA inclus/ apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone.

De pe un număr de telefon s-a putut vota o singură dată pentru fiecare piesă în parte. Liniile telefonice s-au deschis la semnalul "Start Vot!" şi s-au închis la semnalul "Stop Vot!".

Unsprezece dintre semifinaliştii Eurovision România au concurat pentru un loc în Finala selecţiei naţionale.

"Destin" - Trooper, "The Call: Dynasty Of Love" - Berniceya, "Rock This Way" - Ommieh & Anakrisez, "Skyscraper" - Teodora Dinu, “Without You (Sin Ti)” - Dya & Lucian Colareza, "Weight Of The World" - Nicola, "The Way It Goes" - Steam, "Underground" - Vaida, "We Are The Ones" - Claudiu Mirea, "Song Of My Heart" - The Four şi "Army Of Love" - Bella Santiago au concurat, duminică seară, în prima semifinală Eurovision România.

Iuliana Beregoi, o tânără cântăreaţă, a susţinut un recital special duminică seara. Ea a devenit un adevărat fenomen în rândul adolescenţilor din România şi din străinătate. Piesele interpretate de artistă au peste 70 de milioane de vizualizări pe contul de YouTube.

Pornind de la sloganul "Împlineşte visul!", regizorul Dan Manoliu a imaginat un spaţiu "transparent", unde, în premieră, Camera Verde s-a aflat pe scenă, iar întreg ansamblul a fost amplasat în mijlocul spectatorilor şi vizibil 360 de grade.

Show-ul, prezentat de cântăreţul Aurelian Temişan şi de vedeta TVR Ilinca Avram, a fost transmis în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi online, pe TVR+, de la ora 21.00.

Evenimentul a fost realizat de Televiziunea Română, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi.

A doua semifinală a selecţiei naţionale Eurovision va avea loc la Arad, pe 10 februarie, la Sala Sporturilor „Victoria”. Finala naţională va avea loc pe 17 februarie 2019, la Bucureşti.

Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa "Toy".