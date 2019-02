Mircea Badea, după ce a fost făcut KO în 5 secunde: O lovitură norocoasă

„Bai, nene, mai terminați cu istericalele și băgatul capului în poză. Organizatorii sunt absolut ok și n-am nimic să le reproșez. N-am spus absolut nimic înainte, nu intenționam să spun nici după, dar mă forțează istericii care și-au găsit o ocupație.









S-a întâmplat practic nimic în urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emisiuni live radio/tv de a doua zi.





M-am înscris ca orice altă persoană într-o competiție bine organizată. Și cu asta, basta. Organizatorul și domnul Cristian Iordache și-au respectat toate înțelegerile luate de comun acord. Lasați-i în pace!





P.S. Iar eu personal nu dau doi bani găuriți pe "grija" sau "îngrijorarea" isterică manifestată de ipocriți. Fiți bărbați, hienelor!”.

Sâmbătă, Mircea Badea a urcat în ring cu multiplul campion Teodor Tedi Emi, într-un meci revanșă după înfrângerea din 2014. Meciul a durat doar cinci secunde, vedeta TV căzând la sol după ce a încasat un genunchi în barbă.„S-a întâmplat practic nimic în urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emisiuni live radio/tv de a doua zi", a comentat marți Mircea Badea, într-o postare pe Facebook în care precizează că nu are nimic de reproșat organizatorilor.Iată mai jos postarea lui Mircea Badea Nu sunt genul care să cer voie, aprobare, confirmare nimănui. Au fost respectate toate regulile, am avut viza medicală rezultată în urma unui control detaliat.