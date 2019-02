Rami Malek a căzut de pe scenă la ceremonia Oscar 2019

Rami Malek, câștigătorul Oscarului 2019 pentru cel mai bun actor, s-a împiedicat și a căzut de pe scenă în timpul ceremoniei.El a fost ridicat de cei din primele rânduri, iar paramedicii i-au acordat câteva îngrijiri. Din fericire, el nu a fost rănit.

”Actorul a făcut tot ce a putut să își salveze trofeul. Când a lovit podeaua, Malek a părut surprins, iar cei din jur l-au ajurat să se ridice. A fost chemată salvarea pentru a-l trata pe actor”, arată o sursă citată de Vanity Fair.

Vedeta și-a revenit destul de repede astfel încât, în culise a reușit să se adreseze și celor care nu au fost de acord cu triumful său: ”Nu cred că, din punctul de vedere al criticilor, decizia a fost unanimă, dar țin cont de tot ce ați scris. De când eram mic, citesc și învăț foarte mult din critica de film. Așa că oricum, încă vă apreciez foarte mult”.

