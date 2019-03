Manelele de la Premiile Gopo, criticate de vedete din „Las Fierbinți”. Ce spun organizatorii galei

Ceva mai reținută a fost a fost actrița Monica Davidescu, aceasta limitându-se să noteze ”Aseară premiile Gopo. Glamur, eleganță, parfum asta dacă organizatorii nu ar fi greșit flagrant aducând manele în scenă”.









Cunoscut pentru piese muzicale ca „Mă iubește femeile” sau „Trilogia căcatului”, cantautorul și actorul de televiziune Mihai Mărgineanu a izbucnit după ce unul dintre momentele programate în cadrul Galei Premiilor Gopo a adus pe scena Teatrului Național un grup de manele prezentat ca provenind de la școala lui Dan Bursuc: „Aseară, la Premiile Gopo, cel mai cu ștaif eveniment al culturii cinematografice românești, organizatorii au adus pe scenă o trupă formată din niște rromi plinuți și cu «maiouri» peste burți burdușite care au «făcut un program» de manele”, a scris Mărgineanu.Cantautorul povestește că, din punctul său de vedere, publicul părea pus într-o situație incomodă, împrumutată din vremea comunismului: „Aseară la Premiile Gopo am văzut vârfuri ale culturii noastre, aplaudând stinghere și din bun simț, o trupă de maneliști. I-am simțit stingheri și speriați, ca pe timpul comunismului când trebuia să aplauzi ca să te vadă securistul cum că nu ești retrograd și destabilizator. Aseară , la Premiile Gopo, văzând atâta subcultură injectată în cultură m-am convins că România este în metastază stadiul final și că nu mai apucăm nici tratamentul paleativ”.Unui comentator care i-a reproșat că ”ți-ai construit toată cariera furând ce ți-a convenit ție din cultura romă și ai atâta tupeu să spui așa ceva?”, Mihai Mărgineanu i-a răspuns ”hei ... eu cânt muzica țigănească. unele le cânt chiar în limba mamă. Manelele și maneliștii NU fac parte din cultura româna, ci din INCULTURA celor mulți și proști, tată ! Manelistul are un anume comportament. Și nu are legătură cu rromul sau țiganul decât ca majoritate. Mie îmi place muzica lăutărească, țigănească sau balcanică. În schimb, prietene, maneaua este pentru altcineva de un alt nivel”.Pe scenă au urcat Formatia de Aur Dan Bursuc și Formația Kana Jambe, iar Aurelian Temișan, cunoscut pentru piese „Of, ce doare!”, „Vai ce bună-i fata asta!” sau ”Cântă toată mahalaua” a comentat pe facebook că ”în seara asta am trăit un moment rușinos. Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. Să ai pe scena Teatrului Național din București derularea premiilor GOPO, un festival de elita, în sală mari scenariști, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai țării și să asculți un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul!)”.De partea cealaltă, actrița Mihaela Drăgan, fondatoarea trupei Giuvlipen (feminism în limba romani), a notat: ”Când Teatrul National Bucuresti a găzduit un eveniment pentru Coaliţia pentru Familie, artiștii nu s-au mai oripilat împotriva încălcării drepturilor femeilor și ale persoanelor LGBT. Anul trecut, când o actriță de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj a fost pălmuită de abuzivul regizor Andryi Zholdak, artiștii români, din nou, nu s-au scandalizat. Aseară la Premiile Gopo, artiștii s-au scandalizat pentru că pe scena TNB, Dan Bursuc și formația lui au cântat o manea. Dacă aveți impresia că instituțiile publice de cultură vă aparțin doar vouă, artiștilor români, vă înșelați profund. Romii au pus bazele a ceea ce voi numiți ”cultura națională”, romii au fost sclavi aici, romii au fost exterminați în Holocaust aici, în țărișoara voastră barbară, prima în top la bătăi de neveste și violuri. Deci instituțiile astea de cultură nu vă aparțin doar vouă. Salut ințiativa de a invita artiști romi pe scena TNB, cred că e o datorie mai ales morală a statului român să dea din ce in ce mai mult spațiu culturii rome. Iar pentru artiștii scandalizați care împiedică evoluția mediului artistic din RO care e oricum retrograd, am doar atat de spus: Băi, artiști de doi lei, nu vă e rușine să vă expuneți public ca niște rasiști imbecili?!”."Momentele artistice și parodiile din cadrul Galei Premiilor Gopo reflectă de obicei contexte social-politice sau au legătură cu poveștile de viață sau temele filmelor nominalizate.În acest caz, invitația adresată trupei Kana Jambe este, evident, legată de tema filmului «Soldații. Poveste din Ferentari», regizat de Ivana Mladenovic, premiat aseară cu Premiul pentru Debut. Este un film extrem de curajos, care a arătat spectatorilor realități incomode dintr-o zonă socială total ignorată de cinematografia romană până atunci. Povestea personajului principal, un antropolog care se mută în Ferentari pentru a-și scrie lucrarea de doctorat despre manele, faptul că în film există o secvență legată de școala lui Dan Bursuc, ne-au convins că prezența trupei Kana Jambe la Gopo nu ar veni, în fapt, decât să continue firesc demersul regizoarei filmului «Soldații». Să evităm marginalizarea, să încercăm să nu tratăm niște artiști cu prejudecăți doar pentru faptul că interpretează un gen muzical pe care mulți nu-l agreează. Ne-am dorit ca Gala Gopo din acest an să fie o pledoarie pentru diversitate, acceptare și toleranță.", declară organizatorii evenimentului într-un text remis Mediafax.