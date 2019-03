Justin Bieber renunță la muzică pentru moment

Faimosul star canadian, Justin Bieber, a anunțat marți că are probleme emoționale, ceeea ce îl face să renunțe la muzică pentru moment.





Mesajul postat de Justin, pe una dintre rețelele lui de socializare este următorul:







„Am citit multe mesaje în care spuneați că vreți să scot un nou album...am tot fost în turnee, atât în perioada adolescenței, cât și în primii ani după ce am împlinit 20 de ani. Mi-am dat seama, poate v-ați dat și voi, de faptul că am fost nefericit în cadrul ultimului meu turneu și nu merit asta. Și nici voi nu meritați asta. Plătiți biletele ca să veniți la show-ul meu unde vă așteptați la o experiență plină de viață și la un concert distractiv și colorat. Nu am fost capabil din punct de vedere emoțional să vă ofer asta spre finalul turneului.”





Mesajul continuă cu informații care au creat speculații în legătură cu faptul că Hailey Baldwin, soția lui Justin, ar putea fi însărcinată:





„Am tot căutat, am tot fost pus la încercare și acum sunt foarte concentrat să repar unele dintre problemele adânc înrădăcinate cu care mulți dintre noi ne confruntăm, ca să nu cedez. Ca să îmi pot susține căsnicia și să pot deveni tatăl care îmi doresc să fiu. Muzica e foarte importantă pentru mine, dar nimic nu vine înainte de familia mea și de sănătatea mea”, a mai spus cântărețul.





În ultimul timp, viața personală a lui Justin Bieber este atent mediatizată de media de peste ocean, mai ales după ce cântărețul a hotărât să se căsătorească cu Hailey Baldwin, o decizie surprinzătoare căci mulți fani îl vedeau încă împreună cu fosta iubită, actrița și cântăreața Selena Gomez.