Cardi B obișnuia să drogheze și să fure de la bărbați

​Cântăreața americană, Cardi B, prima femeie din istorie care a câștigat un premiu Grammy pentru albumul său rap, a admis că în trecut obișnuia să fure și să drogheze bărbații din anturajul său.







Aceste mărturisiri șocante au fost făcute în urmă cu trei ani, atunci când vedeta a apărut într-un videoclip pe Instagram în care a vorbit despre lucrurile pe care obișnuia să le facă în trecut pentru a putea supraviețui.





Este vorba despre perioada în care rapperița a fost nevoită să lucreze într-un club de striptease.





Videoclipul a intrat în atenția publicului zilele acestea, iar Cardi B a oferit un răspuns pentru fani:





„Nu am ridicat niciodată în slăvi lucrurile despre care am vorbit în acel videoclip , nici măcar nu aduc vorba despre lucrurile alea în muzica mea pentru că nu sunt mândră de ce am făcut și simt că nu ar trebui să glorific asta. Am luat deciziile acestea în trecut pentru că aveam opțiuni limitate. Am fost binecuvântată căci am avut șansa să ies din situație, însă multe femei nu au aceeași oportunitate. Chiar dacă au fost decizii proaste, am făcut ce a trebuit să fac pentru a supraviețui.”







Mesajul a fost postat pe contul de Instagram al vedetei, asta după ce pe Twitter a devenit viral hashtag-ul #survivingcardi. Multe persoane au criticat-o pe vedetă afirmând că aceasta ar trebui să răspundă juridic pentru faptele comise. Cardi B a mai adăugat în mesajul de pe Instagram faptul că bărbații despre care vorbea în clipul controversat erau foști parteneri de viață, oameni care erau pe deplin conștienți de situația în care se aflau.