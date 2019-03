Janet Jackson, Radiohead şi The Cure, incluşi în 'Rock and Roll Hall of Fame'

Legenda americană a folk-rock-ului Stevie Nicks, care va împlini în luna mai 71 de ani, a devenit prima femeie artist ce a fost consacrată de două ori de celebrul templu al muzicii pop-rock din Cleveland (Ohio), după ce a pătruns pentru prima oară în Hall of Fame în calitate de membră a trupei Fleetwood Mac.

Un concert de gală, în onoarea celor şapte artişti/formaţii ce au devenit parte a 'Rock and Roll Hall of Fame', a fost organizat la Barclays Center din New York.





În panteonul muzicii pop-rock nu sunt primiţi decât artiştii care au scos primul lor album în urmă cu cel puţin 25 de ani. Lista laureaţilor din acest an a fost dezvăluită în decembrie.





Concertul a fost deschis de Stevie Nicks care a interpretat piesa 'Stand Back'. Adorata solistă a formaţiei Fleetwood Mac din anii '70, a început o carieră solo din 1981 şi a devenit prima femeie primită de două ori în Hall of Fame, atât ca membră a unei formaţii cât şi pentru cariera solo.





Vedeta pop Janet Jackson, 52 de ani, a fost primită în panteonul Hall of Fame unde se mai află fraţii săi, Michael Jackson şi formaţia Jackson 5. Reprezentanţii Hall of Fame au refuzat să-l excludă pe Michael Jackson, în pofida acuzaţiilor de pedofilie devenite din ce în ce mai răsunătoare după moartea sa, acuzaţii dezvăluite pe larg într-un documentar şocant ce a fost lansat recent.