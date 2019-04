Britney Spears s-a internat de bună voie într-o clinică de psihiatrie

Cântăreața americană Britney Spears s-a internat voluntar într-o clinică de psihiatrie, pentru a-și dedica un timp "propriei persoane", după ce tatăl acesteia a fost pe punctul de a muri, transmite Reuters, citat de Mediafax.





În luna ianuarie, Spears a anunțat că își anulează toate concertele și angajamentele artistice pentru a petrece timp cu familia sa, după ce tatăl ei, Jamie, a fost pe punctul de a muri în noiembrie 2018, când a suferit o ruptură de colon.





Miercuri, artista a scris într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare online Instagram că "toți (membrii familiei, n.r.) au nevoie de un timp dedicat propriilor persoane". "Îndrăgostește-te de îngrijirea propriei persoane, minte, trup și suflet", a mai scris aceasta.





Platforma de știri mondene tmz.com a scris că Spears s-a internat voluntar într-o clinică de psihiatrie, în urmă cu aproximativ o săptămână.





O sursă apropiată cântăreței a declarat că Jamie Spears nu se simte bine după cea de-a doua intervenție chirurgicală la care a fost supus în urmă cu trei săptămâni, iar Britney gestionează cu greu situația din punct de vedere emoțional, pentru că este foarte apropiată de tatăl ei.





Britney Spears, în vârstă de 37 de ani, era una dintre cele mai apreciate cântăreţe pop ale anilor 1990. Artista se află sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, din februarie 2008, el preluând, totodată, rolul de administrator al averii acesteia, iar comportamentul ei este monitorizat de un judecător, după ce cântăreaţa a avut o serie de episoade depresive. Tot în 2008, Britney Spears a pierdut în favoarea fostului soț, rapperul Kevin Federline, custodia asupra celor doi copii ai ei, Sean Preston, în vârstă de 13 ani, și Jayden James, în vârstă de 12 ani.





Însă, de atunci, Britney Spears a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală, începând cu lansarea albumului "Circus", în decembrie 2008. Spears a obţinut şi o apariţie specială în serialul de comedie "Glee", după un turneu mondial de succes în 2009. În martie 2011, cântăreaţa şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, "Femme Fatale", din care single-ul "Hold It Against Me" a ocupat prima poziţie în topul Billboard Hot 100. Cel mai recent album al cântăreţei, intitulat "Glory", al nouălea de până acum, a fost lansat în august 2016.





De-a lungul anilor, Spears a primit mai multe premii, printre care un Grammy, șase MTV Video Music Awards, inclusiv unul pentru întreaga carieră, și șapte Billboard Music Awards. Artista a primit și o stea pe Walk of Fame din Hollywood.