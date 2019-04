"Game of Thrones" - Cum a schimbat filmul viaţa actorilor

După ce treci prin aventuri trepidante, într-o lume a luptelor pentru putere, trădări de familie, sau confruntări sângeroase cu temuţii White Walkers, viaţa oricui se poate schimba. Mai ales în lumea magică şi medievală a celebrului serial "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor) care a ajuns la cel din urmă sezon, scrie Agerpres, citând ziarul spaniol El Pais.





Kit Harington a avut nevoie de terapie, John Bradley şi-a găsit dragostea în braţele unei ziariste care l-a intervievat, Emilia Clark a suferit două anevrisme cerebrale în timpul filmărilor, iar perfida Cersei Lannister (Lena Headey) îşi creşte copiii la ţară. De-a lungul acestui serial longeviv, care a debutat pe micile ecrane în 2011, multe lucruri s-au schimbat în viaţa actorilor.





Unele împrejurări au fost nefericite, ca în cazul actriţei Emilia Clark (mama dragonilor, Daenerys Targaryen), care a suferit două operaţii pe creier. Ea s-a confruntat cu gravele probleme de sănătate pe când avea doar 24 de ani, după ce a terminat filmările la primul sezon al serialului şi a făcut recent aceste dezvăluiri revistei The New Yorker. De multe ori, tânăra actriţă a fost nevoită să recurgă la morfină pentru face faţă ritmului dur al turnărilor.





Saltul la celebritate, deşi este dorit de mulţi actori, poate avea uneori un preţ mare, cum a dezvăluit recent şi Kit Harington (Jon Snow). În timpul filmărilor, el a început să simtă presiunea de a fi mereu în centrul atenţiei, ceea ce l-a făcut să se confrunte cu probleme psihice. "Serialul a devenit tot mai popular, iar eu am început să mă gândesc la ceea ce crede lumea despre mine. Aveam nevoie tot timpul de părerile celorlalţi", a explicat el.





"Am fost la şedinţe de terapie în căutare de sprijin şi de linişte. Cel mai rău a fost în sezonul 6 când totul gravita în jurul personajului meu. Toată viaţa mea depindea de suspansul episodului final. A fost o senzaţie neplăcută. Am ajuns oare, să-l urăsc pe Jon Snow? Nu, de multe ori am simţit frustrare sau îngrijorare, dar nu mi-am urât niciodată personajul, am ajuns să-l îndrăgesc", a povestit el.





Perfida Cersei Lannister (Lena Headey), oricât de malefică ar fi pe micile ecrane, priveşte lucrurile cu mult calm, potrivit ziarului britanic The Times. Se numără printre protagoniştii serialului care s-a implicat în cele mai puţine proiecte, chiar dacă a atins faima. "Sunt mamă, acesta este motivul", a explicat actriţa britanică, celebră şi pentru tatuajele sale. Datorită veniturilor mari generate de serial, ea a putut să se concentreze mai mult pe creşterea celor doi copii ai săi. "Am mai multe opţiuni de a juca, desigur. Însă modul meu de evadare este propria mea realitate: copiii mei, canapeaua mea şi pregătirea zilnică a cinei".





Faima în cazul lui Peter Dinklage capătă o dimensiune specială. Măsoară 1 metru şi 37 de centimetri (suferă de acondroplazie), iar personajul pe care îl interpretează este un pitic, Tyrion Lannister, dar de o mare statură morală. Datorită aspectului său fizic îi este mai greu să treacă neobservat în viaţa de zi cu zi, cum a recunoscut actorul ziarului The New York Times. Lumea îl opreşte şi fără să-i adreseze măcar o vorbă îşi face un selfie cu el. "De multe ori nici măcar nu vor să facă cunoştinţă cu mine", a mărturisit el.





Într-o situaţie diametral opusă se află colegul său de platou Kristian Nairn (care îl interpretează pe Hodor) şi având înălţimea de 2 metri şi 2 centimetri. "Nu pot să mă ascund", a explicat el ziarului The Guardian.





Ziarul britanic a dezvăluit şi alte detalii despre actorii care au intervenit de-a lungul timpului în "Urzeala Tronurilor". Astfel, Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), copilul care a crescut odată cu serialul vrea să-şi reia studiile universitare în domeniul neuroştiinţei. Nu se ştie dacă ciudata condiţie mentală a personajului său l-a influenţat în acest sens.





Carice Van Houten (care o interpretează pe preoteasa roşie Melisandre) s-a căsătorit cu actorul australian Guy Pearce, pe care l-a cunoscut în timp ce filma "Brimstone". Are acum un copil şi i s-a îndeplinit visul de a ajunge în Los Angeles. Un vis destul de modest, având în vedere ca principala ofertă profesională a fost apariţia într-un episod al serialului de animaţie "Familia Simpson".





Ştim cum s-a schimbat viaţa multora dintre actorii care joacă în Urzeala Tronurilor, rămâne însă de văzut ce vor face în continuare după ce va cădea cortina asupra episodului final. Vom afla atunci dacă viaţa profesională va deveni pentru ei o povară, sau, dimpotrivă, dacă anonimatul îi va face mai fericiţi, încheie El Pais.