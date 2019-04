O scenă din filmul ”Dumbo” din 1941 și "Song of the South" nu vor fi difuzate pe platforma de streaming a companiei Disney, pentru că sunt rasiste

Song of the South

Scenele cu caracter rasist din filmele mai vechi ale companiei de divertisment americane Disney care vor fi difuzate pe platforma de streaming a acesteia - programată pentru lansare pe 12 noiembrie - vor fi eliminate, potrivit nme.com, scrie Mediafax.

Printre filmele vizate de această măsură se numără animația "Dumbo" din 1941, regizată de Samuel Armstrong, Norman Ferguson și Wilfred Jackson. Versiunea care va fi disponibilă pe platforma Disney+ nu va conține o scenă cu cioara Jim Crow, al cărei nume este o trimitere la politica de segregație rasială din SUA de după Războiul Civil (1861-1865).

Nici lungmetrajul "Song of the South" nu va fi găsit pe Disney+. Filmul, lansat în 1946, a fost criticat de-a lungul timpului pentru portretizarea ofensatoare și plină de stereotipuri a afro-americanilor și a vieții acestora după abolirea sclaviei.

Producțiile originale de pe platforma Disney+, printre care se numără 25 de seriale, 10 filme, documentare și programe speciale, vor fi lansate în primul an de existență al platformei. Printre noile titluri anunțate se numără "The Mandalorian", o continuare a seriei "Star Wars/ Războiul Stelelor", două proiecte bazate pe franciza "Toy Story/ Povestea jucăriilor" ("Forky Asks a Question" și "Lamp Life") și seria de documentare "The World According to Jeff Goldblum".

Utilizatorii serviciului vor avea posibilitatea de a urmări, încă de la lansarea Disney+, toate cele 30 de sezoane ale serialului de animație "The Simpsons". Produsele care vor fi disponibile pe platformă fac parte din numeroasele francize deținute de gigantul american, precum Star Wars și Marvel, produse ale companiei Pixar și postului de televiziune National Geographic.

Aplicația Disney+, lansată inițial în SUA, va fi introdusă gradual, în următorii doi ani, pe celelalte piețe majore, începând cu Europa. Ea va fi disponibilă pe toate platformele - telefoane inteligente, tablete, console, televizoare inteligente. Prețul abonamentelor lunare, care permit accesul la conținuturi fără reclame, pentru Disney+ va fi de 6,99 de dolari. Abonamentele anuale vor costa 69,9 dolari.