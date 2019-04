Regizorul american John Singleton a murit după ce a suferit un accident vascular cerebral

Familia lui John Singleton a anunţat ca regizorul nominalizat la Oscar a murit luni fiind deconectat de la aparate dupa ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu aproape două săptămâni, relatează Mediafax citand Associated Press."Aceasta a fost o decizie agonizantă, pe care familia noastră a luat-o, după câteva zile, cu sfatul atent al medicilor lui John", se arată în comunicatul emis de familie. Regizorul de 51 de ani, care a realizat "Boyz in Hood", "Poetic Justice" şi alte filme, a fost internat la terapie intensivă intr-un spital din Los Angeles, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral pe 17 aprilie.John Singleton a fost nominalizat la Oscar pentru "Boyz N the Hood" din 1991. Proiectele sale recente includ seria TV "Snowfall".