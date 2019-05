Actorul din Star Wars, Peter Mayhew, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani

Peter Mayhew , actorul care a interpretat rolul personajului Chewbacca în seria de filme Star Wars, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat joi familia acestuia, potrivit BBC.





El a murit la domiciliul său din Texas pe 30 aprilie alături de familia sa, se arată în comunicatul emis de familia actorului, citează Mediafax.



Actorul britanico-american a jucat rolul unui războinic gigant din specia Wookiee pe nume Chewbacca în trilogia originală care începe în 1977, precum și în filmele ulterioare. "Și-a pus inima și sufletul în rolul lui Chewbacca și a arătat asta în fiecare cadru", soptrivit comunicatului.





Filmografie:





1977 Sinbad and the Eye of the Tiger

1978 Terror The Mechanic

1980 The Empire Strikes Back

1982 Return of the

1983 Return of the Jedi

1987 Star Tours

2004 Dragon Ball GT: A Hero's

2004 Comic Book: The Movie

2005 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

2008 Yesterday Was a Lie

2015 Star Wars: The Force Awakens

2016 Killer Ink

2017 Star Wars: The Last Jedi

2018 Solo: A Star Wars Story