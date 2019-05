Maisie Williams spune că rolul din "Game of Thrones", Arya Stark, i-a afectat sănătatea mintală

Într-un interviu pentru podcast-ul "Happy Place", Williams a vorbit despre provocările vieţii de adolescent celebru.Maisie Williams avea 13 ani când a început să joace în celebrul serial şi o bună perioadă a fost tristă, după ce s-a simţit copleşită de criticile primite pe reţelele de socializare online.Deşi a încercat să depăşească aceste critici, Williams, acum în vârstă de 22 de ani, încă se mai gândeşte la comentariile care au rănit-o."Încă zac în pat, la ora 11.00 noaptea, spunându-mi lucrurile pe care le urăsc la mine", a povestit Williams, adăugând că este foarte dificil să se lupte cu această atitudine, să nu se simtă tristă şi învinsă.Luna trecută, actrița Sophie Turner, prietenă și fostă colegă din distribuţia serialului, unde a jucat rolul Sansa Stark, sora Aryei, a mărturisit că și ea s-a luptat cu depresia.La finalul serialului, Williams spune că abia așteaptă să se estompeze faima de care se bucură în prezent producția HBO, pentru a experimenta "o viață normală".Arya Stark a fost debutul actriței britanice, care a primit pentru acest rol un premiu Saturn și o nominalizare la Primetime Emmy.Episodul final al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va fi difuzat de HBO duminică seară.Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".