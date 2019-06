Scrisorile de dragoste ale lui Leonard Cohen au fost scoase la licitație. Epistolele s-au vândut cu o sumă imensă

O colecție de scrisori de dragoste scrise de cântărețul și compozitorul Leonard Cohen iubitei și muzei sale, Marianne Ihlen, au fost scoase la licitație și au fost vândute pentru suma de 876.000 dolari. De altfel, multe obiecte care au aparținut cântărețului s-au vândut de cinci ori mai scump decât se preconiza, scrie BBC De exemplu, o scrisoare care era inițial cotată că ar valora 10.000 de dolari, a ajuns să fie vândută cu suma de 56.250 de dolari.Cel mai dorit obiect din cadrul licitației a fost un clopot italian din bronz, care atârnase în casa de pe insula grecească Hydra a cuplului. Inițial, cotat la prețul de 12.000 de dolari, clopotul s-a vândut în realitate cu 81.250 dolari.Marianne Ihlen a fost femeia care l-a inspirat pe Cohen să compună șlagăre celebre precum Bird on a Wire, So Long Marianne și Hey, That's No Way To Say Goodbye.Atât Leonard Cohen, cât și Marianne Ihlen au murit în anul 2016, la câteva luni distanță. Cei doi au rămas prieteni, deși relația lor se încheiase.Scrisorile care au fost vândute de familia lui Ihlen datează între ani 1960 și 1979.Potrivit casei de licitații Christie, arhiva oferă „crâmpeie din dorințele și greutățile cu care tânărul poet s-a confruntat în lumea artistică”.Un documentar despre cuplu - "Marianne & Leonard: Cuvinte de dragoste” va fi lansat în Marea Britanie pe 26 iulie.Leonard Cohen s-a născut în Canada în 1934. Acesta și-a început cariera ca poet și romancier înainte de a deveni compozitor și muzician.