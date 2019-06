Anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson încă stârneşte curiozitatea pacienţilor

Propofolul este o substanţă anestezică utilizată pe scară largă în spitalele din SUA, însă încă stârneşte curiozitatea pacienţilor, care îşi amintesc de el ca fiind medicamentul din cauza căruia a murit Michael Jackson, pe 25 iunie 2009, potrivit Associated Press preluat de Mediafax.

Majoritatea pacienţilor nu se tem de propofol, spun medicii, deşi mulţi întreabă dacă vor primi "medicamentul lui Michael Jackson" înainte de o intervenţie chirurgicală. Şi mulţi chiar vor primi acest anestezic.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Laptele amneziei

Michael Jackson numea propofolul "laptele" lui. Este o substanță albă, uleioasă, care este injectată în venă. Acționează în 40 de secunde, dar își și pierde efectele relativ repede. Pacienții se trezesc fără dureri de cap și nu suferă de greață, nu își amintesc prea multe, motiv pentru care este supranumit "laptele amneziei".

La sfârșitul anilor 1980, când a fost scos pe piață, a reprezentat un mare pas înainte în domeniu. Însă era pe punctul să nu treacă testele de laborator, pentru că o versiune anterioară provoca reacții alergice grave.

Cel care l-a descoperit, John B. Glen, nu a renunțat, obținând o formulă mai bună, cu ajutorul uleiului de soia. La 13 ani de la lansare, propofol înlocuise rapid tiopentalul de sodiu în majoritatea sălilor de operații. Până la 50 de milioane de pacienți primesc propofol anual, în SUA.

Organizația Mondială a Sănătății l-a inclus pe lista "medicamentelor esențiale".

Glen, care a ieșit la pensie de la compania farmaceutică AstraZeneca, a fost onorat anul trecut cu prestigiosul premiu Lasker pentru medicină.

Cât este de sigur propofolul?

Propofolul scade tensiunea arterială și încetineşte respirația, motiv pentru care pacienții trebuie să fie monitorizați. Este sigur în mâinile unui anestezist, spune medicul Beverly Philip, de la American Society of Anesthesiologists.

În prezent, pacienții nu se tem de anestezia cu propofol, fiind mai degrabă o chestiune de curiozitate.

Medicul Steven Shafer, de la Universitatea Stanford, unul dintre martorii în procesul lui Murray, a declarat că Michael Jackson a fost ucis de un doctor incompetent și neglijent.

Polițiștii dau rar peste propofol în cazul dependenților, anestezicul nefiind considerată o substanță controlată, potrivit legislației americane. Cei care mai fac abuz sunt de obicei angajați din sistemul de sănătate. Din 1992 și până în 2009, fuseseră raportate 18 decese din cauza abuzului în rândul angajaţilor din spitale şi clinici.

Ce este nou?

Medicul psihiatru Brian Mickey, de la Universitatea din Utah, SUA, studiază efectele propofolului în cazul persoanelor suferind de depresie și la care psihoterapia și tratamentele tradiționale nu au funcționat.

După studii preliminare care au arătat efecte pozitive în cazul a cinci pacienți, în prezent, echipa medicului compară tratamentul cu propofol cu cel cu sedativul midazolam.

Cercetătorii nu știu încă modul de funcționare al propofolului în cazul depresiei, dar spun că substanța ar putea determina creierul să se reorganizeze.

"Nu faceți asta acasă", avertizează Brian Mickey.