Netflix dezvăluie ce ar putea fi următorul „Game of Thrones”

The Witcher

Serialul despre Pământul de Mijloc al lui Amazon va începe filmările în Noua Zeelandă, iar Netflix a dat la iveală primele informații despre „The Witcher”. Chiar dacă nu știți nimic despre autorul Sapkowsky, este posibil să fi practicat jocurile „The Witcher”, al treilea dintre ele fiind unul din cele mai tari din 2015. Dar dacă ați citit cărțile sunteți cu un pas înainte.







Geralt Foto: Netflix Acțiunea se petrece într-un univers similar cu cel întâlnit în cărțile lui Tolkien, cu tot felul de rase și fiare populând Continentul.





Spre deosebire de „Game of Thrones”, unde era greu de găsit un personaj favorit deoarece mulți mureau când era mai puțin de așteptat, „The Witcher” va avea un personaj principal care va fi în centrul acțiunii. Numele lui este Geralt of Rivia și va fi jucat de Henry Cavill. Alături de el vor fi Anya Cholatra (Yennifer) și Freya Allan (Ciri), care sunt celelalte două personaje importante din cărți și jocuri.





Ciri Geralt este un „witcher”: un vânător de bestii ucigașe, care a căpătat puteri supranaturale ca să le supună – toți cei ca el au abilități speciale care-i ajută la vânătoare. Mai avem de așteptat un trailer pentru „The Witcher”, dar Netflix a publicat o serie de fotografii care ne dau o primă imagine a personajelor, precum și posterul serialului. Va fi o serie cu opt episoade care va fi lansată mai târziu în acest an, dar Netflix n-a anunțat încă data. (bgr.com)

Cu „Game of Thrones” mort și îngropat, e timpul să aflăm care va fi următoarea aventură epică de devorat și - din fericire – Netflix și Amazon lucrează amândouă la filme care vor concura direct cu producția de top a lui HBO. Amazon este în curs de a realiza versiunea proprie a „Lord of the Rings”, iar Netflix explorează un univers la fel de fascinant din cărțile „The Witcher” ale lui Andrzej Sapkowsky.