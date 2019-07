Stevie Wonder va fi supus unui transplant de rinichi

"Sunt bine, totul e bine. Am găsit un donator şi totul e bine", a dezvăluit celebrul cântăreţ american, în vârstă de 69 de ani, în faţa spectatorilor prezenţi la concertul său, organizat în Hyde Park din Londra în cadrul festivalului British Summer Time."Vreau să ştiţi că am venit aici pentru a vă transmite dragostea mea şi pentru a vă mulţumi pentru dragostea voastră", a adăugat artistul.Intervenţia chirurgicală va avea loc în luna septembrie, însă acest lucru nu îl va împiedica pe legendarul cântăreţ de culoare să susţină alte câteva concerte înainte de operaţia de transplant renal, a dezvăluit el, în aplauzele furtunoase ale spectatorilor.Stevie Wonder, care s-a născut orb, este celebru graţie unor piese devenite clasice de-a lungul anilor, precum "Superstition", "You Are the Sunshine of my Life" şi "Living for the City"