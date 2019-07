VIDEO Top Gun revine după mai bine de 30 de ani de la succesul filmului care l-a făcut celebru pe Tom Cruise

Tom Cruise, in Top Gun (1986)





Cruise a declarat că toate secvențele filmate în timpul zborurilor cu avionul sunt reale și că lungmetrajul "Top Gun: Maverick" este o scrisoare de dragoste pentru acest domeniu. Echipa a colaborat cu marina americană pentru acest film, aflat în etapa de producție.





Lungmetrajul "Top Gun: Maverick", o producție Paramount, regizată de Joseph Kosinski, este programat pentru lansare pe 26 iunie 2020, scrie Mediafax.







Cu o poveste care se desfășoară în zilele noastre și tehnică militară modernă, noul film prezintă încercarea piloţilor veterani de a demonstra că pot face faţă noilor tehnologii în domeniu, reprezentate de drone.





Legendarul compozitor german Harold Faltermeyer, care a lucrat la memorabila coloană sonoră a peliculei originale, face și el parte din echipa de producție.





Producător este Jerry Bruckheimer - care a produs și filmul original, regizat de Tony Scott, decedat în 2012 -, alături de David Ellison și Tom Cruise.





Filmul "Top Gun" (1986), cu Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer şi Michael Ironside, a avut încasări de 350 de milioane de dolari la nivel mondial în urmă cu mai bine de 30 de ani. Filmul prezintă competiţia dintre membrii unei echipe de studenţi a unei şcoli de aviaţie de elită din SUA, dar şi povestea de dragoste dintre unul dintre aceştia şi o profesoară. Piesa "Take My Breath Away" de pe coloana sonoră a fost recompensată cu un premiu Oscar.





În vârstă de 56 de ani, Tom Cruise este unul dintre cei mai cunoscuţi actori de film de la Hollywood. Pe lângă hiturile de box-office, precum cele din seria "Misiune: Imposibilă", Cruise are în palmares şi filme îndreptate spre cinematograful de artă: "Magnolia" (1999), "Cu ochii larg închişi/ Eyes Wide Shut", ultimul film al lui Stanley Kubrick (1999), şi "Deschide ochii/ Vanilla Sky" (2001).