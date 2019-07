Leonardo DiCaprio a cerut echipei din ultimul său film „să nu facă contact vizual cu el” în perioada filmărilor

Leonardo DiCaprio a menținut o politică care interzicea contactul vizual cu ceilalți membri din cadrul echipei de filmare. Strania cerință a actorului s-a petrecut în timpul înregistrărilor la noul film al regizorului Quentin Tarantino, „Once upon a time in Hollywood”. Lungmetrajul va apărea luna aceasta în cinematografele din America (la noi va apărea în august) și are o distribuție impresionantă din care fac parte alte nume mari precum Brad Pitt sau Margot Robbie, scrie The Independent Conform Hollywood Reporter, care citează o sursă care făcea parte din echipa de filmare, actorul a cerut acest lucru pentru a-l ajuta să mențină „un aer de mister atent studiat” pe platoul de filmare.În articol, jurnaliștii analizează cariera lui DiCaprio și îl numesc „ultimul star de la Hollywood” datorită succeselor sale de box-office și datorită faptului că a evitat roluri din filmele cu super-eroi dar și francize. De asemenea, jurnaliștii atrag atenția asupra faptului că DiCaprio a câștigat doar 15 milioane de dolari jucând în acest film, însă veniturile sale pot crește până la 45 de milioane de dolari dacă filmul se va dovedi un succes.Însuși Tarantino a lăudat dorința lui DiCaprio de a fi selectiv cu filmele în care joacă: „ Comportamentul lui singuratic îl face să semene cu Al Pacino sau cu Robert De Niro din anii '70, când filmau doar două filme pe an. Ar fi putut fi în orice film și-ar fi dorit, însă el a vrut să joace în acesta. Deci asta înseamnă că filmul trebuie să fie destul de bun”, a spus regizorul în legătură cu noul său lungmetraj.Filmul va apărea pe marile ecrane din America începând cu 27 iulie, iar la noi în țară va apărea pe 16 august.