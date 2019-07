Ariana Grande şi Taylor Swift, în topul nominalizărilor la MTV Video Music Awards 2019

Ariana Grande și Taylor Swift au primit fiecare zece nominalizări, inclusiv la categoriile cele mai importante, "cel mai bun videoclip" și "cel mai bun cântec".

În topul nominalizărilor urmează Billie Eilish și Lil Nas X, cu nouă, respectiv opt. Ambii concurează pentru premiul pentru cel mai bun debut, în timp ce Eilish, în vârstă de 17 ani, a fost selectată și în categoriile "artistul anului" și "cel mai bun artist pop", printre altele.

Lil Nas X, autorul hitului "Old Town Road", a fost nominalizat în categorii precum "cel mai bun cântec", "cel mai bun artist hip hop" și "cel mai bun videoclip".

La premiul pentru videoclipul anului concurează 21 Savage ft. J. Cole - "a lot", Billie Eilish – "Bad Guy", Ariana Grande – "thank u, next", Jonas Brothers – "Sucker", Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)", Taylor Swift – "You Need to Calm Down", iar la cel pentru cel mai bun artist, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Halsey, Jonas Brothers și Shawn Mendes.

De asemenea, la premiul pentru cântecul anului concurează piese interpretate de Drake – "In My Feelings", Ariana Grande – "thank u, next", Jonas Brothers – "Sucker", Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow", Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – "Old Town Road (Remix)", Taylor Swift – "You Need to Calm Down".

Lista completă a nominalizărilor se găsește pe http://www.mtv.com/news/3132380/2019-vma-nominations-taylor-swift-ariana-grande-billie-eilish-lil-nas-x/.

Fanii își pot vota, până pe 15 august, favoriții pentru cele 14 categorii ale premiilor MTV Video Music. Câștigătorii vor fi anunțați în timpul unei gale organizate la Prudential Center din New Jersey, difuzată live pe postul muzical, pe 26 august.

Anul trecut, marele câștigător al galei a fost Camilla Cabello, interpreta hitului "Havana", care a plecat acasă cu trofeele pentru videoclipul anului și cel pentru artistul anului.