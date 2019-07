Dublura lui Vin Diesel s-a accidentat după efectuarea unei casadorii pentru filmul „Fast and furious”. Acesta a căzut de la peste 6 metri înălțime

La începutul acestei săptămâni a avut loc un accident grav pe platourile de filmare ale peliculei „Fast and furious 9”. Cascadorul care îi filmează scenele de acțiune lui Vin Diesel a căzut în cap după ce s-a prăbușit de la peste 6 metri înălțime. Joe Watts, dublura lui Diesel, se află acum în comă indusă, scrie The Independent Medicii care au ajuns în zona Hertfordshire din Marea Britanie, unde aveau loc filmările, l-au transportat pe Watts cu elicopterul până la un spital din Londra. Filmările au fost oprite pentru moment, iar o anchetă este în curs de desfășurare.Joe Watts lucra și ca profesor și este un cascador cu experiență, deoarece a mai apărut în filme și seriale precum „Game of Thrones”, „Johnny English Strikes Again”, „Star Wars: The Last Jedi” și „Kingsman: The Golden Circle”. Cel mai recent, dublura a apărut în filmul „Spider-Man: Far From Home”.Logodnica lui Watts, care este și ea cascadoare profesionistă, a declarat că este „cu inima frântă”, iar Vin Diesel este și el în stare de șoc: „Vin Diesel a fost văzut la câteva secunde după. Părea zdruncinat și se afla în stare de șoc, având lacrimi în ochi. DIesel a văzut ce s-a întâmplat”, a spus o sursă care se afla la locul accidentului pentru ziarul The Sun.Sursa a mai adăugat: „Filmau o scenă pe un balcon foarte înalt. Cascadorul avea atașat un fir de siguranță atunci când a sărit, dar se pare că s-a rupt cablul. După săritură, dublura ar fi trebuit să rămână sprijinită de fir, cablu care l-ar fi dus lent în jos, însă din cauza rupturii Watts a aterizat în cap”.