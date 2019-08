Miley Cyrus și Liam Hemsworth se despart după opt luni de căsnicie

Cântăreața Miley Cyrus și actorul Liam Hemsworth se despart la opt luni de la nuntă, au anunțat reprezentanți ai artiștilor pentru publicația People, preluată de Mediafax.





"Liam și Miley s-au înțeles să se despartă în acest moment", a anunțat un reprezentant al lui Cyrus. Cuplul s-a căsătorit în decembrie 2018.





“Evoluând în permanență și schimbându-se atât ca parteneri cât și ca persoane, ei s-au hotărât că în acest fel se pot concentra cel mai bine fiecare asupra propriei persoane și cariere. Vor rămâne părinții dedicați ai animalelor pe care le dețin împreună în perioada pe care o vor petrece cu drag separat. Vă rugăm să le respectați transformarea și intimitatea”, se arată în mesajul oficial.





Zvonurile legate de o despărțire între Cyrus, în vârstă de 26 de ani, și Hemsworth, 29 de ani, au apărut duminică, după ce cântăreața a publicat online o fotografie în care putea fi văzută fără inelul de căsătorie.





“Pune-mă pe mute dacă nu vrei SPAM”, a scris ea lângă imaginea în care apărea așezată pe un scaun și îmbrăcată cu o bustieră neagră și pantaloni în ceeași nuanță.





Sora mai mare a cântăreței, Brandi Cyrus, a comentat ”Boooooooooooooom!”. Imaginea ar fi fost surprinsă în timpul vacanței cu o prietenă a cântăreței, Kaitlunn Carter, în Italia.





La începutul verii, Cyrus a recunoscut că nu se ”potrivește în rolul soției tipice”.





“Cred că e derutant pentru alții că sunt căsătorită. Dar relația mea e unică”, declara Cyrus pentru numărul din august 2019 al revistei Elle.





“Prefer să nu arăt prea multe oamenilor din această relație pentru că este atât de complex, modern și nou încât nu cred că suntem într-un moment în care oamenii să înțeleagă. Adică, lumea chiar crede că stau acasă într-un nenorocit de șorț pregătind cina? Sunt într-o relație heterosexuală, dar sunt încă atrasă sexual de femei”, a declarat Cyrus.





Cyrus added: “People become vegetarian for health reasons, but bacon is still f–ing good, and I know that. I made a partner decision. This is the person I feel has my back the most. I definitely don’t fit into a stereotypical wife role. I don’t even like that word.”





Cuplul s-a întâlnit cu aproape un deceniu în urmă pe platourile de filmare la The Last Song. Cuplul a devenit public în 2012, dar apoi după mai mult timp de despărţire, în 2015 s-a reunit.





Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a devenit cunoscută datorită serialului pentru adolescenţi "Hannah Montana", în care a interpretat rolul principal. De altfel, Miley Cyrus este unul dintre cel mai de succes artişti care s-au lansat în producţiile Disney. Fiica interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus, ea şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, "Bangerz", care include hituri precum "We Can't Stop" şi "Wrecking Ball", care au fost promovate prin clipuri provocatoare.





În ultimii ani, Miley Cyrus s-a aflat în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa. Ea a generat noi controverse în 2013, după ce a fumat, în timpul show-ului MTV European Music Awards, transmis în direct la mai multe posturi de televiziune, ceva ce părea să fie o ţigară cu marijuana, după ce a fost premiată la categoria cel mai bun videoclip, pentru piesa "Wrecking Ball". Totodată, dansul ei lasciv şi simularea masturbării alături de Robin Thicke, la gala MTV Video Music Awards, în vara anului 2013, a scandalizat opinia publică internaţională. Miley Cyrus a lansat, de asemenea, o nouă "modă" în showbizul internaţional în 2013 - twerking-ul (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.).





Actorul australian Liam Hemsworth a debutat în televiziune, cu un rol în serialul "Neighbours", dar a făcut destul de rapid tranziţia spre marele ecran, remarcându-se în lungmetrajele "Triunghiul", "Numere fatale" şi "Jocurile foamei/ The Hunger Games". Liam Hemsworth, ai cărui fraţi mai mari Luke şi Chris sunt şi ei actori, a putut fi văzut în vara anului 2012 şi în filmul de acţiune "Eroi de sacrificiu 2/ The Expendables 2".