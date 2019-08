O fostă vedetă Disney a regizat primul ei film... porno

Bella Thorne, actrița în vârstă de 21 de ani, a regizat primul ei film pentru adulți ca parte a programului finanțat de site-ul de filme XXX Pornhub: Pornhub's Visionaries Director's Series. Filmul regizat de starul serialului Shake It Up difuzat de Disney Channel, va avea premiera pe 11 septembrie la Festivalul Internațional de Film Oldenburg din Germania. Actrița s-a aflat în atenția presei în ultimii ani din cauza problemelor sale emoționale. De altfel, Thorne a admis că a fost abuzată în copilărie și că un hacker a încercat să o șantajeze acum câteva luni după ce i-a furat poze nud din telefon , scrie CNN Filmul se intitulează „Ea și el” („Her & Him”) și spune povestea „unui băiat în vârstă de douăzeci și ceva de ani care descoperă un mesaj în telefonul prietenie sale, ceea ce le întrerupe rutina de dimineață și aduce situația în afara controlului și din cauza atracției sexuale”, se arată într-un comunicat de presă al reprezentanților site-ului Pornhub.Într-un videoclip postat pe YouTube care înfățișează imagini din spatele camerelor de filmat, Thorne a spus că intenționa să realizeze un film horror de Crăciun, însă a hotărât să facă în schimb „un film frumos, eteric”.„Oamenii sunt cam speriați să facă un film ca acesta când subiectul este legat de dominare și supunerea dintre un bărbat și o femeie și cum această relație poate deveni destul de acidă”, a declarat Bella despre noul ei film.Actrița a împărtățit lumii întregi în luna iulie că este pansexuală , și nu bisexuală așa cum anunțase anterior. „Partnerul meu nu trebuie să fie o fată, un băiat...sau știi tu, un el, o ea, un ăsta sau un altul”, a spus ea în cadrul unui interviu în timp ce își promova cartea intitulată „Viața unui mogul aspirant: dezordine mentală ("The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray.") „Ești tu cu tine, e ceva personal, pur și simplu își place...o ființă umană.”