webPR: Fall in Love Festival prezintă: Liam Gallagher, Disclosure DJ set, Kaiser Chiefs, Kovacs, Șuie Paparude, The Mono Jacks, Jurjak și FiRMA

​Liam Gallagher (UK), Disclosure DJ set (UK), Kaiser Chiefs (UK), Kovacs (NL) sunt primii artiști internaționali confirmați la prima ediție a Fall in Love Festival, ce va avea loc între 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoaia. Lor li se adaugă și primul val de artiști români: Șuie Paparude, The Mono Jacks, Jurjak și Firma.





FALL IN LOVE FESTIVAL își va deschide porțile în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoșoaia, pentru a sărbători trecerea de la ultima zi de vară la prima zi de toamnă, într-un decor de poveste, alături de unii dintre cei mai iubiți muzicieni ai momentului.







Cei îndrăgostiți de muzică și de vibe-urile pline de energie ale verii, pot marca încheierea sezonului prin participarea la cel dintâi festival al toamnei: Fall in Love, locul în care se pot îndrăgosti de sound-urile muzicienilor străini și români, de natura în care vor dansa pe ritmurile unora dintre cele mai cunoscute hit-uri, de peisajul plin de poveste al domeniului uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia.







Cei îndrăgostiți de romantismul și de bogăția culorilor toamnei, se vor putea bucura de splendoarea ei la Fall in Love Festival, locul în care vor răsuna primele melodii ale acestui anotimp, în care se vor putea delecta cu concerte, evenimente alternative, specialități culinare, experiențe amuzante și cu plimbări în parcul secular al domeniului Mogoșoaia.







La Fall in Love, festivalierii se vor putea îndrăgosti de arhitectură, de cultură, de natură, de prieteni, de străini, de viață și de muzica plină de energie.







Pe durata celor două zile ale evenimentului petrecute la minunatul domeniu Mogoșoaia, participanții se vor bucura de artiști și DJ-i care vor urca pe scenele festivalului, dar și de o serie de activități alternative, precum: instalații de artă și multimedia, jocuri, photo corner-e inedite, spații de relaxare în natură, plimbări pe marginea lacului, picnic pe pajiștile domeniului, sesiuni de dans, toate asezonate din plin cu delicii vizuale și culinare.





Despre primii artiști confirmați:





Liam Gallagher, ex Oasis vine în premieră în România, la Fall in Love Festival







Legenda Oasis, Liam Gallagher (William John Paul pe numele său întreg) va cânta, pentru prima dată în România, la Fall in Love Festival. Idol al multor generații, Liam s-a făcut remarcat pe scena muzicală internațională ca vocal al cunoscutei trupe britanice Oasis, una dintre cele mai de succes formații ale anilor ‛90, o perioadă dominată de proiecte muzicale Brit-pop. De-a lungul carierei sale, între 1991 – 2000, Liam a fost parte din lansarea unora dintre cele mai intonate hit-uri, precum: „Wonderwall”, „Supersonic” sau „Don’t look back in anger”, piese care au rămas zeci de zile în topurile muzicale din numeroase țări din întreaga lume și datorită cărora au primit un număr impresionant de nominalizări venite din partea BRIT, MTV, Grammy sau New Musical Express.







După despărțirea Oasis, Liam a fondat un nou proiect, numit Beady Eye, care a fost activ până în 2014, perioadă după care a anunțat lansarea unui single solo, numit „Wall of Glass” (2017) și apoi al unui al doilea single, „Chinatown” (2017), ambele fiind întâmpinate cu entuziasm și urmate de concerte live la unele dintre cele mai importante festivaluri internaționale, precum: Rock am Ring, Pinkpop Festival, EXIT Festival sau Lollapalooza Festival (SUA).





Albumul său de debut, numit , „Settle”, lansat tot în 2017 s-a dovedit un succes muzical și comercial, ajungând în primele poziții ale UK Album Chart. Descris ca fiind un album în care atât versurile expresive, cât și vocea inconfundabilă a lui Liam se întâlnesc pentru a crea un efect extraordinar. „As You Were” este un album care dovedește că jumătatea ex-Oasis este la fel de inspirată și de talentată ca întotdeauna. Pe lângă carisma și energia marca „bad boy”, Liam își va delecta fanii cu piese de pe noul album, precum „Wall of Glass”, „For what it’s Worth” sau „Paper Crown”, dar și cu alte surprize din repertoriul Oasis.







Disclosure (DJ set) – pentru prima dată în România, la Fall in Love Festival





Disclosure, una dintre revelațiile scenei internaționale de muzică electronică, sunt un duo fondat în 2010 de frații Lawrence (Guy și Howard). Cei doi au început prin a copia și deconstrui apoi muzica pe care o auzeau la concertele și petrecerile vremii, folosind o cameră la etajul magazinului tatălui lor pe post de studio pentru a crea ceea ce au numit „muzică house cu o structură pop”, pe care o publicau pe MySpace. Această activitate le-a adus un deal cu un label muzical și un turneu în Anglia, care a inclus atât concerte live, cât și seturi de DJ-i. Disclosure a ajuns în atenția publicului larg cu ocazia primului lor single – „Tenderly” / „Flow” în 2012 și au continuat să rămână pe val și în 2013, când au intrat în topul „Hot Ten for 2013” de pe BBC Radio 1xtra și au avut două single-uri consecutive în Top 10 - „White Noise” (pe locul 2) și „You & Me” (pe locul 10).







Albumul lor de debut, „Settle”, apărut tot în 2013, a fost un succes comercial, debutând pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, fiind prezent în multe alte topuri europene și din Australia, obținând un rating de patru stele de la ziarul The Guardian și un scor de 9.1 pe Pitchfork. Albumul a fost nominalizat pentru „Cel mai bun album Dance / Electronic” la premiile Grammy în 2014, fiind astfel unul dintre cele mai de succes albume de debut ale scenei muzicale engleze. Disclosure au reușit să repete performanța cu al doilea album de studio – „Caracal”, lansat în 2015, care a fost nominalizat, de asemenea, la premiile Grammy în 2016, consolidând poziția duo-ului ca una dintre cele mai de succes formații ale scenei electronice internaționale.







Kaiser Chiefs:







Având un nume „împrumutat” de la o echipă de fotbal din Africa de Sud (F.C. Kaiser Chiefs), formația de indie rock Kaiser Chiefs a fost formată în 2013, în Marea Britanie. Inspirați, în principal, de muzica punk și new-wave a sfârșitului anilor ‛70 și ‛80, formația a lansat până acum șapte albume, un EP, o compilație și numeroase single-uri, printre care se numără și cunoscutul hit „Ruby”. Albumul lor de debut, „Employment” (2005), a primit 3 Brit Awards (inclusiv pentru „Cea mai bună formație britanică”) și premiul publicației NME pentru „Cel mai bun album”, materialul vânzându-se în peste 3 milioane de exemplare. Întâmpinat cu entuziasm atât de critici, cât și de fani, albumul a fost descris ca „incitant de la prima până la ultima melodie” și „chintesențial britanic, neprefăcut și, cel mai important, foarte, foarte fun” și a atins poziția a doua în Topul Albumelor din Marea Britanie. Explorarea de noi moduri de exprimare artistică a fost esențială pentru formație încă de la început – de la indie rock, Kaiser Chiefs trecând la electro-pop, trecere marcată de piesa „Parachute” și urmată de „Stay Together”. În șase ani, formația a lansat mai bine de 30 de single-uri, incluzând hit-ul „Ruby” și au urcat pe scena unora dintre cele mai mari concerte și festivaluri cum ar fi Hurricane, Southside, Rock Werchter, Pinkpop sau Terres Rouges.







Kovacs







Cântăreața olandeză Kovacs, pe numele ei întreg Sharon Kovacs, este una dintre cele mai puternice voci de blues și soul ale scenei moderne. Cu vocea unei legende a blues-ului ascunsă sub look-ul ei distinct, cu capul ras și cu gluga „de urs”, Sharon Kovacs reprezintă un fenomen misterios care și-a început ascensiunea în 2014 cu EP-ul intitulat „My Love”, ce a fost parțial înregistrat în Cuba și a devenit un hit european. Albumul ei de debut, „Shades of Black”, a intrat în topuri în 36 de țări, ajungând în top 10 în Germania și pe locul întâi în Olanda natală. Al doilea album, „Cheap Smell” (numit după formația din care făcea parte înainte de cariera solo), e unul dintre cele mai deschise, oneste și inspirate albume de soul ale deceniului și, la fel ca albumul de debut, încearcă să găsească latura pozitivă a încercărilor vieții. Adresând fără menajamente binele, dar și răul relațiilor moderne, albumul este o serie de mărturisiri despre dragoste intensă, relații captive, hedonism și atracție, ce urmăresc evoluția emoțională a cântăreței. Cântecele și vocea sa i-au adus mai bine de 60 de milioane de vizualizări pe YouTube, un contract de imagine cu Viva Paris, numeroase premii, apariții în deschidere pentru Robbie Williams și prezențe pe scenele marilor festivaluri.







Șuie Paparude





Compusă din Michi (Mihai Câmpineanu), Mihai Dobre (Haute Culture) și Marius Andrei Alexe (MC Bean), trupa a scris un capitol important din istoria muzicii electronice de la noi. Apărută oficial în 1992, în Club A, proiectul aborda inițial un stil alternativ-new-wave. În 1995, au scos primul album, alături de DJ Vasile, intitulat „Șuie Paparude”.







În ultimii 19 ani, Șuie Paparude a rămas o prezență constantă prin intermediul albumelor lansate și al unui stil care a evoluat constant, dar a păstrat, ca fir roșu, statement-ul inițial. Șuie Paparude a fost, de altfel, și prima trupă românească de anvergură care a hotărât să-și pună gratuit albumul la download pe site. La finalul lui 2018, după o pauză creativă de nouă ani, trupa a revenit cu un nou album, numit „Șuie Paparude”, ce include 20 de piese, precum: „Mergem mai departe” și „Omul de gheață”.







The Mono Jacks







The Mono Jacks sunt un nume cunoscut al curentului alternative-indie rock din peisajul muzical românesc. Istoria The Mono Jacks a început în 2008, când Doru Trascău, liderul trupei AB4 a pus bazele acestui nou proiect. Stilul abordat scoate la lumină linii de chitară ce topesc tensiunea compozițiilor, amintind de sound-ul trupelor Interpol, Snow Patrol, Editors sau chiar White Lies. „Now In Stereo”, albumul lor de debut lansat în 2010, a înregistrat un mare succes, iar single-urile „Maria”, „Come Back Girl” sau „Push The Pedal” au invadat radiourile și au făcut ca trupa să devină una dintre cele mai apreciate din peisajul autohton al rockului alternativ.





2011 a adus un nou material discografic, EP-ul „Fortunes”, ce include și cunoscutul hit „Gândurile” – un moment de cotitură la nivel muzical pentru trupă. După o scurtă pauză, The Mono Jacks, a revenit în 2015 cu un line-up fresh și un single nou, „Tablou”, o poveste despre dragoste și oportunități pierdute, piesă care marchează un nou punct de start pentru proiect. A urmat în 2016 „Drumul”, melodie plină de emoție și de single-ul „Un sfert de secundă” (2017). Indiferent de piesa parcursă, ascultătorul va fi cucerit de vibe-urile pline de profunzime și melancolie, completate de energia artiștilor din The Mono Jacks.







Jurjak





Este unul dintre proiectele muzicale în ascensiune pe scena muzicală românească, fondat de George Petroșel, fiul talentat al cunoscutului toboșar Edi Petroșel (Holograf). Absolvent al secției regie-film, Mr. Jurjak a debutat pe scena locală ca toboșar în trupa trip-hop „K&confusion” și ca producător în trupa nu jazz „Virtual Picnic”. Curând după aceea, a fost lansat albumul de debut al lui Jurjak, numit „Lemon Blues” și primit cu reacții pozitive, album urmat la finalul lui 2018 de un al doilea, intitulat „Blues Berry”.







FiRMA





Este una dintre trupele-icon ale rockului alternativ românesc, apărută în 2001. Albumul de debut („La orbire”, 2003) a spart, la vremea lui, toate tiparele. Cu influențe jazz, blues, funk și trip-hop mulate pe sound-ul alternative rock și cu videoclipuri ce au rămas în memoria unei generații, Firma a captivat întotdeauna prin atenția față de detalii dovedită de output-ul lor artistic.





Cu trei nominalizări la MTV European Music Awards în palmares, un al doilea album incitant lansat în 2007 și o colaborare inedită pentru realizarea coloanei sonore live a piesei de teatru „Deșteptarea primăverii” la Teatrul Mic din București (2016-2017), Firma se află acum într-un nou puseu creativ. Energia proaspătă a colectivului de muzicieni este cristalizată astfel în materialul de studio, „Descântece”, lansat pe parcursul a trei ani (vol. 1 în octombrie 2014, vol. 2 în mai 2017). A urmat proiectul discografic „Poezii Alese Vol I”, în decembrie 2018, ce reuneşte un set de nouă piese compuse de Daniel „Rocca” Stoicea pe versurile poeţilor români, clasici şi contemporani – Nina Cassian, Elena Vlădăreanu, Ana Blandiana, Svetlana Cârstean, George Bacovia, Adela Greceanu, Leonid Dimov, Lucian Blaga şi Mihai Eminescu. Muzica interpretată de trupa FiRMA integrează versurile poeţilor, lecturate de ei în studiourile Radio România.







Abonamentele, acces general, pentru Fall in Love Festival 2019 s-au pus în vânzare pe www.bilete.ro și în rețeaua națională Bilete.ro





Plasează o comandă pe Bilete.ro prin e-ticket (print at home): plătește cu cardul, fără taxă de curierat. Pentru fiecare bilet achiziționat utilizatorul va primi pe e-mail un link unic. Tot ce trebuie să facă este să-și printeze biletul acasă și să vină cu el la eveniment.

Prin comandă: la la www.bilete.ro ( livrare la domiciliu prin curierat ).





Direct: biletele sunt disponibile pe biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro , în magazinele Inmedio și Relay semnalizate „ Bilete.ro ”, în magazinele Germanos/Telekom , în oficiile Poștei Române și în casieriile Bilete.ro din București incinta Hotel Ibis, Calea Griviței nr. 143, parter și din Cluj la casieria BT Arena (Sala Polivalentă).





Lista completă a celor peste 1.500 de puncte de vânzare din rețeaua Bilete.ro de pe întreg cuprinsul țării poate fi accesată aici:

de pe întreg cuprinsul țării poate fi accesată aici: http://www.bilete.ro/partners.asp













Despre domeniul Mogoșoaia:







Concertele și activitățile alternative din cele două zile ale Fall in Love Festival vor avea loc pe domeniul de peste 12 hectare al uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România - Palatul Mogoșoaia. Situat la aproximativ 15 kilometri de București, într-un parc secular aflat pe malul stâng al râului Colentina, domeniul a rămas martor la poveștile scrise de-a lungul a trei sute de ani de istorie.





Palatul Mogoșoaia este o adevărată capodoperă, fiind înregistrată pe lista națională a monumentelor istorice. A fost construită între 1698 și 1702 de către Constantin Brâncoveanu în așa-numitul stil renascentist sau stil brâncovenesc, o combinație de elemente venețiene și otomane. Palatul poartă numele văduvei boierului român Mogoș, care deținea pământul pe care a fost construită clădirea.







Despre organizator:





Dragostea pentru muzică și diversitate au fost bazele pentru ALive, un brand care se poate mândri azi cu o echipă ce însumează 18 ani de experiență în organizarea de show-uri de amploare în cadrul a peste 200 de evenimente (concerte/ festivaluri/ evenimente corporate) și reprezentații cu nume precum: Morcheeba, Kings Of Leon, Placebo, LP, Moby, Gorillaz Sound System, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Jamie Woon, Jessie Ware, Moderat, Peter Bjorn and John, Sono, Buena Vista Social Club, printre alții.





În parteneriat cu McCann PR:







McCann PR, desemnată agenția anului în România, este membră a McCann Erickson Romania și afiliată la rețeaua internațională Weber Shandwick. Cu peste 15 ani de experiență pe piața de comunicare, McCann PR este pe locul 1 în România după cifra de afaceri, clienți și recunoaștere, conform Topului Anual al Agențiilor de PR.