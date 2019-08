Jamie Oliver dă vina pe Brexit pentru prăbușirea lanțului său de restaurante

”Aniversarea mea de 40 de ani a fost distrusă din cauză că mă tot gândeam «chiar, ce se întâmplă aici»”, a spus Oliver pentru BBC Radio 4, notează Mediafax.Programul ”Jamie Oliver: A Life Through Food/ Jamie Oliver: O viață prin mâncare” a găzduit afirmațiile omului de televiziune car a recunoscut că s-a considerat ”destul de mare și de deștept” ca să facă față schimbărilor aduse de anunțarea Brexitului, după referendumul din 2016.”Lumea s-a schimbat, strada s-a schimbat, a început să fie mai mult bazată pe Uber- ni s-a schimbat și concurența, iar noi păream mai puțin diferiți decât înainte”, a spus Oliver.Cele mai multe dintre restaurantele deținute de Olives s-au închis în urmă cu trei luni. ”Sunt sigur că am învățat o lecție importantă care îmi va permite să fac lucruri incredibile în următorii 20 de ani într-un mod foarte foarte diferit, doar că nu știu care este acel mod deocamdată”, a comentat bucătarul.În jur de 1000 de persoane și-au pierdut locul de muncă atunci când toate cele 25 de restaurante Italian, Barbecoa și Fifteen, deținute de Oliver au fost închise.Oliver a investit 13 milioane de lire sterline pentru a opri prăbușirea rețelei de restaurante dar compania a pierdut într-un singur an 29 de milioane de lire sterline.