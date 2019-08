Rolul lui Michelle Obama va fi interpretat de Viola Davis, în serialul First Ladies

Viola Davis va interpreta rolul lui Michelle Obama în serialul First Ladies, produs de rețeaua Showtime, scrie Guardian.







Actrița câștigătoare a premiului Oscar este și producător executiv al serialului dramatic care va oferi o perspectivă asupra vieții personale și politice a primelor doamne de-a lungul istoriei, urmând ca primul sezon să fie axat pe Obama, Eleanor Roosevelt și Betty Ford.







Viola Davis, născută în 1965, este o actriţă americană care s-a remarcat prin prestaţiile ei pline de încărcătură dramatică din filmele "Trafic" (2000), "Antwone Fisher" (2002) şi "Solaris" (2002). Performanţa ei din drama "Îndoiala/ Doubt" (2008), în care apare doar opt minute pe marele ecran, i-a adus o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cea mai bună actriţă într-un rol secundar". A câștigat Premiul Oscar pentru rol secundar pentru prestația din pelicula ”Garduri/ Fences” (2016), în regia lui Denzel Washington.







Actriţa a fost recompensată cu două premii Tony, un trofeu Obie și unul Theater World. Este prima actriță de culoare care a câștigat un trofeu Emmy pentru rol principal într-un serial dramă și prima actriță afro-americană laureată de cinci ori la ceremonia Premiilor Screen Actors Guild. A jucat în câteva filme cu succes de casă, precum "Syriana" (2005), "Jocuri la nivel înalt/ State of Play" (2009), "Mănâncă roagă-te iubeşte/ Eat Pray Love" (2010) şi "Culoarea sentimentelor/ The Help" (2011). Revista Time a inclus-o în listele de 100 cei mai influenți oameni din lume în 2012 și 2017.