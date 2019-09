Netflix: Gillian Anderson va juca rolul lui Margaret Thatcher în serialul "The Crown"

"Sunt încântată să mă alătur distribuţiei şi echipei 'The Crown' şi să am ocazia să interpretez o femeie atât de controversată şi complicată. Thatcher a fost, fără îndoială, formidabilă, dar abia aştept să explorez profunzimea şi, îndrăznesc să spun, să mă îndrăgostesc de un simbol care, iubit sau urât, a definit o eră", a declarat Anderson într-un comunicat emis sâmbătă.





Ştirea potrivit căreia Anderson se va alătura serialului "The Crown", care prezintă viața reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a apărut încă din ianuarie, dar abia acum reţeaua Netflix a confirmat-o.





Gillian Anderson se alătură astfel actriței Meryl Streep, care a jucat rolul lui Thatcher în lungmetrajul "The Iron Lady", regizat de Phyllida Lloyd, lansat în 2012.





Margaret Thatcher, care a murit în 2013, la vârsta de 87 de ani, a fost premier al Marii Britanii între anii 1979 - 1990.





Sezonul al patrulea al serialului este în prezent în producţie.





Sezonul al treilea va avea premiera pe 17 noiembrie şi se va concentra pe anii 1960 și pe apariția pe scena publică a prințului Charles. Dacă, în primele două sezoane, rolul reginei Elizabeth a fost interpretat de Claire Foy, odată cu sezonul al treilea, partitura este preluată de laureata premiului Oscar Olivia Colman. Tobias Menzies îl va interpreta pe prinţul Phillip, iar Helena Bonham Carter, pe prinţesa Margaret.





Gillian Anderson, în vârstă de 51 de ani, a jucat rolul agentului FBI Dana Scully în serialul de televiziune "Dosarele X" şi în cele două lungmetraje inspirate de seria SF, ultimul film de cinema al francizei fiind lansat în 2008. De-a lungul celor nouă sezoane ale serialului "Dosarele X", actriţa Gillian Anderson a primit premiul Emmy, Globul de Aur şi premiul decernat de Sindicatul actorilor americani. După încheierea serialului, actriţa a jucat în câteva lungmetraje - "The House of Mirth" (2000), "The Mighty Celt" (2005) şi "Ultimul rege al Scoţiei" (2006) -, dar şi în producţii de televiziune, fiind nominalizată la premiile BAFTA, Emmy şi Globul de Aur pentru rolul Lady Dedlock din serialul "Casa umbrelor/ Bleak House" (2005), produs de BBC.